Ο ελληνικός μικρόκοσμος και η υπενθύμιση πραγματικότητας για τον Παναθηναϊκό

Η ψυχολογική… κατάρρευση γύρω απ’ τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και τα αποτελέσματά του, ούτε αλλοιώνει, ούτε αλλάζει την ιστορία και την υποχρέωση επιστροφής.

Συζητώντας με οποιονδήποτε στην Ελλάδα γύρω απ’ τα ποδοσφαιρικά, θα διαπιστώσεις μια συνολική απαξίωση του Παναθηναϊκού. Κυρίως από τους ίδιους του Παναθηναϊκούς. Λόγω της στεναχώριας τους για τα πολλά χρόνια χωρίς Πρωτάθλημα. Έναν βραχνά ο οποίος δεν πρόκειται να φύγει μέχρι να «σπάσει» αυτό το διάστημα μακριά από την κορυφή.

Πολλές φορές όμως, αυτά τα συμπεράσματα που προκύπτουν κυρίως από ψυχολογικές αντιδράσεις του καθενός – πίκρα των Παναθηναϊκών, υπερβολική χαρά και καζούρα των αντιπάλων – οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα. Αναφορικά με το μέγεθος του καθενός. Κατά πόσο «μίκρυνε», «χαμήλωσε» και πάει λέγοντας.

Η κάθε εποχή διαφέρει. Η ιστορία όμως ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει. Και μέσω αυτών που έχουν γραφτεί στην ιστορία, προκύπτει και το στάτους του καθενός.

Ο Παναθηναϊκός για κάποιους είναι η ομάδα που έχει 16 χρόνια να πάρει Πρωτάθλημα. Άλλα τόσα να παίξει στο Champions League (φάση ομίλων). Βίωσε δύσκολες καταστάσεις αυτό το διάστημα, πέραν του αγωνιστικού. Τις οποίες και ξεπέρασε χωρίς να χρειαστεί να φτάσει σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις.

Αυτά όμως, είναι για… εσωτερική κατανάλωση. Αφορούν το μικρόκοσμό μας. Και κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα όση καζούρα και να χρησιμοποιήσει κάποιος, όση διάθεση απαξίωσης των «πράσινων» κι αν έχει, δεν μπορεί παρά να παραδεχτεί πως μιλάμε για ένα τεράστιο μέγεθος. Σε επίπεδο επιτευγμάτων, κόσμου, τα πάντα.

Η μεγάλη εικόνα, βέβαια, έρχεται απ’ το εξωτερικό. Εκεί όπου το brand name του καθενός, δεν καθορίζεται από εγχώριους τίτλους. Ειδικά σε Πρωταθλήματα όπως το ελληνικό. Καθορίζεται από τη συνολική παρουσία και το legacy που κουβαλά εκτός των συνόρων. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εκεί λοιπόν έχουμε από τη μία τα trends της νεολαίας. Με τα σύντομα βιντεάκια ανθρώπων που πηγαίνουν στο εξωτερικό και ρωτάνε ξένους φιλάθλους ποιας ομάδας είναι το κάθε έμβλημα ή πόσες ομάδες γνωρίζουν απ’ την Ελλάδα. Ίσως να ξαφνιάζει αρκετούς, αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει άκρως αναγνωρίσιμος.

Σε αυτά προσθέστε και δημοσιεύματα όπως αυτό του «Athletic». Ενός εκ των σημαντικών αθλητικών Μέσων παγκοσμίως. Ανήκει στους New York Times, οπότε δεν χρειάζεται ανάλυση αξιοπιστίας και μεγέθους.

Το συγκεκριμένο Μέσο, δημοσίευσε λίστα με τις 10 κορυφαίες ομάδες που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League. Σε αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Η ίδια ομάδα που 16 χρόνια δεν έχει… κουνήσει σεντόνι σε φάση ομίλων.

Όσες φορές και να στραβοπατήσει ένα τεράστιο μέγεθος, δεν σημαίνει πως μίκρυνε. Η εποχική δυναμική δεν ορίζει το στάτους. Αυτό το καθορίζουν οι επιτυχίες και τα επιτεύγματα. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που είναι και κανείς δεν του το αφαιρεί.

Η υπενθύμιση δεν αφορά αυτούς που κάνουν καζούρα, ή όσους μη Παναθηναϊκούς προσπαθούν να πείσουν πως το «Τριφύλλι» έχει απαξιωθεί πλήρως. Αποτελεί ευκαιρία για το ίδιο το κλαμπ να μην ξεχνά την «καταγωγή» του. Εκεί είναι «καταδικασμένο» να επιστρέψει.

Αυτού του είδους η αναγνώριση στο εξωτερικό, επιβραβεύει τη διαδρομή και επαναφέρει το μέγεθος στη σωστή του κλίμακα. Μέσω αυτού πρέπει να ορίσει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός την επιστροφή του στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται.