Τέσσερις νέοι ύποπτοι αγώνες στη Super League 2

Αναφορές από εταιρείες ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης για τέσσερις αγώνες της SL2 της περιόδου 2025 – 2026 έχουν έρθει στις αρμόδιες αρχές εντός του 2026.

Πρόκειται για αγώνες που είναι ύποπτοι χειραγώγησης για στοιχηματικούς λόγους, επειδή εντοπίστηκε “αφύσικος στοιχημστισμός” που συνδέθηκε με το αποτέλεσμα ή/και την εξέλιξη του σκορ.

Οι αγώνες αυτοί είναι:

19/10/2025: ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός: 3-0

6/12/2025: Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

15/2/2026: Ηλιούπολη – Παναργειακός: 1-0

29/3/2026: Ηλιούπολη – Καλλιθέα: 0-2.

Οι τρεις πρώτοι αγώνες έχουν ήδη αξιολογηθεί από την ΕΠΑΘΛΑ ως “υψηλής προτεραιότητας”, δηλαδή με ισχυρές ενδείξεις χειραγώγησης και εστάλησαν για περαιτέρω διερεύνηση ποινική (στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχες) και πειθαρχική (στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ).

Ο τέταρτος αγώνας είναι υπό αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό πιθανής χειραγώγησης.