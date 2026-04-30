Άρης: Πρόβλημα με Μορόν και Χόνγκλα

Ατομικό πρόγραμμα, λόγω ίωσης, για τον Μορόν - Συντηρητικό πρόγραμμα, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, για τον Χόνγκλα

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ο.Φ.Η. (03/05, 17:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs».

Στη σημερινή προπόνηση δόθηκε έμφαση στο κομμάτι της τακτικής.

Ο Χαμζά Μεντίλ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας (τράβηγμα στη γάμπα), ο Λορέν Μορόν έκανε ατομικό, καθώς ταλαιπωρήθηκε από ίωση, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Με την προπόνηση που θα γίνει αύριο, Παρασκευή, μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο Στάδιο."