«Ο Ματσάρι μπορεί να χτίσει ταυτότητα και να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον Ηρακλή»

Ο Βάλτερ Ματσάρι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και οι επαφές του με τον Ηρακλή μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Το SDNA αναζήτησε μια πιο «βαθιά» ποδοσφαιρική ανάγνωση για τον πολύπειρο Ιταλό τεχνικό και επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο, Ντομένικο Λα Μάρκα («Sportitalia TV» - φωτ.), ο οποίος μετέφερε τη δική του οπτική για την καριέρα και το προφίλ του Ματσάρι, τον οποίο…έζησε ακόμα πιο κοντά ως Ναπολιτάνος επί των ημερών του στους «Παρτενοπέι».

«Ο Βάλτερ Ματσάρι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και το έχει αποδείξει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, δημιουργώντας πραγματικά “αριστουργήματα” με τη Ρετζίνα, τη Σαμπντόρια και κυρίως τη Νάπολι», ανέφερε αρχικά, δίνοντας το στίγμα ενός τεχνικού που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα όπου κι αν εργάστηκε.

«Έφερε ενθουσιασμό και ανταγωνιστικότητα στη Νάπολι»

Η κουβέντα, όπως ήταν αναμενόμενο, στάθηκε ιδιαίτερα στη θητεία του στη Νάπολι, εκεί όπου ο Ματσάρι κατάφερε να επαναφέρει τον σύλλογο σε ανοδική τροχιά.

«Ήταν στη Νάπολι όπου έφερε ενθουσιασμό και ανταγωνιστικότητα στο υψηλότερο επίπεδο, φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας, ενός τροπαίου που έλειπε για χρόνια και αποτέλεσε κομβικό σημείο για την αναγέννηση του συλλόγου», υπογράμμισε ο Λα Μάρκα.

Εκείνη η περίοδος δεν χαρακτηρίστηκε μόνο από αποτελέσματα, αλλά και από το αγωνιστικό στυλ που καθιέρωσε ο Ιταλός τεχνικός.

«Υπό τις οδηγίες του, η Νάπολι έζησε μια υπέροχη περίοδο, χάρη και στην τριάδα Καβάνι-Χάμσικ-Λαβέτσι, που αποτέλεσε σύμβολο ενός έντονου, οργανωμένου και θεαματικού ποδοσφαίρου», σημείωσε, τονίζοντας πως τα θεμέλια που μπήκαν τότε εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή ευρωπαϊκή παρουσία των «Παρτενοπέι».

Ο Ιταλός δημοσιογράφος στάθηκε και στη φιλοσοφία παιχνιδιού του Ματσάρι, που πολλές φορές έχει παρεξηγηθεί.

«Στη Νάπολι τον θυμούνται ακόμη με μεγάλη εκτίμηση για όσα πέτυχε στην πρώτη του θητεία. Το στυλ παιχνιδιού του, αν και βασισμένο στο 3-5-2, ήταν εξαιρετικά επιδραστικό και σύγχρονο για την εποχή: όχι μόνο ισορροπημένο και οργανωμένο, αλλά και με μεγάλη ικανότητα να δημιουργεί επιθετικό αντίκτυπο».

Μάλιστα, εξήγησε πως η επιτυχία δεν στηρίχθηκε μόνο στους επιθετικούς. «Πέρα από την επιθετική τριάδα, καθοριστική ήταν η συμβολή μέσων όπως οι Τζεμαϊλί και Ινλέπ, που εξασφάλιζαν ισορροπία και γκολ, ενώ στα άκρα οι Μάτζιο και Ζούνιγκα έδιναν διαρκή ώθηση και συχνά αποδεικνύονταν καθοριστικοί».

«Η επιστροφή στη Νάπολι έγινε σε δύσκολο περιβάλλον»

Αναφορά έγινε και στη δεύτερη θητεία του στη Νάπολι, σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική.

«Η επιστροφή του, τη σεζόν μετά το τρίτο σκουντέτο του συλλόγου, έγινε σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο να έχει άμεσο αντίκτυπο, με τόσο υψηλές προσδοκίες και την ανάγκη να αποκατασταθεί η ισορροπία».

«Παραμένει ένας πολύ ικανός προπονητής»

Στη συνέχεια, ο Λα Μάρκα στάθηκε στη γενικότερη πορεία του Ματσάρι και στη στάση που κράτησε τα τελευταία χρόνια.

«Μετά από σημαντικές εμπειρίες στην Ιταλία και στο εξωτερικό, επέλεξε να περιμένει το κατάλληλο πρότζεκτ, απορρίπτοντας λύσεις που δεν τον έπειθαν πλήρως. Παραμένει ένας πολύ έμπειρος προπονητής, ικανός να χτίσει συμπαγείς και ανταγωνιστικές ομάδες».

«Πρόκληση ο Ηρακλής»

Και κάπου εκεί μπαίνει στο κάδρο ο Ηρακλής. «Πιστεύω ότι αποδίδει στο μέγιστο κυρίως σε περιβάλλοντα όπου νιώθει ότι τον εκτιμούν και μπορεί να δουλέψει με συνέχεια, αναπτύσσοντας ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο τεχνικό πρότζεκτ», ανέφερε, για να καταλήξει με νόημα:

«Αν επέλεξε τον Ηρακλή είναι γιατί πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά σε αυτή την πορεία, φέρνοντας την εμπειρία του και την ικανότητά του να χτίζει ταυτότητα και οργάνωση.

Ταυτόχρονα, πρόκειται και για μια πρόκληση που τον εξιτάρει: ένα περιβάλλον γεμάτο πάθος και παράδοση, όπου μπορεί πραγματικά να αφήσει το στίγμα του, αναβαθμίζοντας την ομάδα και μεταφέροντας νέο ενθουσιασμό».

Κλείνοντας, ο Ιταλός δημοσιογράφος έδωσε και το «ζουμί» της υπόθεσης:

«Σε τέτοια πρότζεκτ, περισσότερο από την κατηγορία, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι ιδέες, η νοοτροπία και το κοινό όραμα. Στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τον Ματσάρι».