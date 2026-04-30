Η δικαίωση της ΑΕΚ (και του Ηλιόπουλου) είναι απόλυτη

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την «ντροπή» του ποδοσφαίρου και όσα δείχνει για την ΑΕΚ και την πορεία της

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα». Το περίφημο απόφθεγμα του Καρλ Μαρξ έρχεται συχνά πυκνά να μας δείξει ξεκάθαρα, αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός, τονίζοντας πως όταν κάνει σχέδια ο άνθρωπος, ο Θεός γελάει. Ας το πάμε αλλιώς, να μην το ρίξουμε στην φιλοσοφία. Οσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες σε διεθνές επίπεδο με πρωταγωνιστή τον αυτοπροτεινόμενο Μάκελι, επιβεβαίωσαν με περίτρανο τρόπο πως τα όμορφα ψέματα, άσχημα τελειώνουν και όποιος είναι ειλικρινής (εν προκειμένω η ΑΕΚ), δικαιώνεται στο τέλος.

Η πορεία της ΑΕΚ στην τρέχουσα σεζόν, είχε διάφορες διακυμάνσεις. Στην αρχή την υποτίμησαν, έπειτα την χλεύασαν, στο τέλος προσπάθησαν να την χτυπήσουν με κάθε τρόπο και να κάνουν αποστολές με «καμικάζι», αλλά έχασαν κατά κράτος. Όταν κατάλαβαν τι πραγματικά εξελίσσονταν εντός της Φιλαδέλφειας, ήταν πια αργά. Και τώρα, ψάχνουν ένα θαύμα για να αποφύγουν αυτό που δεν μπορούσε να περιμένει κανένας. Η ΑΕΚ να είναι πρώτη στην βαθμολογία, πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα και εκείνοι που έριζαν για το πως θα μοιράσουν τρόπαια και Τσάμπιονς Λιγκ, να μένουν με τον… μουτζούρη.

Ένα από τα τελευταία χαρτιά, είναι η προσπάθεια απαξίωσης. Να εμφανιστεί η ΑΕΚ ως οργανισμός που επένδυσε στην… τοξικότητα, που διαμαρτύρονταν με κάθε αφορμή, πως έβαλε τους επικοινωνιακούς στρατούς της να κάνουν θόρυβο. Θα μπορούσε να είναι μια ωραία ιστορία, αν είχε έστω και λίγα ψήγματα αλήθειας. Γιατί σίγουρα η ΑΕΚ δεν είχε καμία σχέση με κέντρα και παράκεντρα εξουσίας, δεν έχει κεντρικά Μέσα που να προβάλουν σταθερά την δική της αλήθεια, υπέφερε από καταστάσεις προσβλητικές για την νοημοσύνη.

Η δικαίωση με τον αυτοπροτεινόμενο

Ο Μάκελι ήταν ένα μεγάλο χαρτί σε αυτά τα σχέδια. Για χάρη του, λησμονήθηκαν και ιστορίες του παρελθόντος, όταν έμειναν στο «διαβάστηκε» οι καταγγελίες περί αυτοπροτεινόμενου σε ματς ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Τι τα θέλεις και τα ψάχνεις τώρα… Με το επιχείρημα πως είναι διαιτητής τοπ επιπέδου, που δεν δικαιούται κανείς να αμφισβητεί επιχειρήθηκε να καλλωπιστεί μια απόφαση σκανδαλώδης. Και έρχεται ο ίδιος διαιτητής, να κάνει και τους Αγγλους να ασχολούνται με την διαιτησία.

Στην Αρσεναλ έβγαλαν… μαλλιά με το πέναλτι που «μάσησε» και δεν έδωσε στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σε όλα τα μεγάλα ΜΜΕ διασύρεται ο Ολλανδός και ο σπουδαίος Τζέιμι Γκάραχερ δεν άφησε περιθώρα: «Είναι ντροπή για το άθλημα». Μα γίνονται αυτά; Γίνονται. Και έγιναν μπροστά στα μάτια μας. Και ο Ηλιόπουλος ήταν έξαλλος, φωνάζοντας ντροπή μετά από εκείνο το ΑΕΚ – Ολυμπιακός, που στάθηκε αφορμή για να παραπεμφθεί από την ΕΠΟ, αν και τελικώς απαλλάχθηκε πανηγυρικά.

Οι κάρτες

Ολη αυτή η ιστορία, είναι μια ξεκάθαρη δικαίωση για την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ηταν σχεδόν προφητικός ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, όταν έκανε λόγο για ντροπή. Ειδικά εάν κάποιος συγκρίνει τι πέναλτι έδωσε υπέρ του Ολυμπιακού αφού πήγε στο VAR και πως το «εξαφάνισε» τώρα. Και παράλληλα, έρχεται μια απλή, αλλά λιτή απάντηση για όποιους αναρωτιούνται υποκριτικά: «Μα ποιους θέλετε για διαιτητές;». Εκείνους που θα εξασφαλίζουν, πως ο νικητής θα είναι εκείνος που θα είναι καλύτερος μέσα στο γήπεδο και θα το αξίζει. Διατηρώντας όσο είναι δυνατόν, μια ισονομία. Απλό, αλλά ξεκάθαρο.

Η δικαίωση της ΑΕΚ (και του Ηλιόπουλου) για την υπόθεση Μάκελι, μας δείχνει πολλά. Δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Είναι εκείνες οι κάρτες που μοιράζονταν αφειδώς ακόμα και όταν… ανέπνεαν οι παίκτες της ΑΕΚ, έχοντας υπερδιπλάσιες από εκείνες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ μαζί. Τότε άκουγα πως είναι… σοφτ ομάδες. Μάλλον… σκλήραναν στα πλέι οφ και ξάφνου (με ξένους διαιτητές βέβαια)., οι κάρτες που έχουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι περισσότερες από εκείνες της ΑΕΚ. Γίνονται και θαύματα καμιά φορά.

Το μεγάλο βήμα

Στο δια ταύτα, η ΑΕΚ έχει μια ζόρικη αποστολή στην Λεωφόρο. Πολλοί σκέφτονται τι θα συμβεί νωρίτερα στην Τούμπα και αν ο ΠΑΟΚ έχει τις δυνάμεις και το μυαλό να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Θαρρείς και ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με την μικτή Σίτι – Μπαρτσελόνα και δεν μπορεί να πάρει βαθμό, ενόσω μάλιστα δεν έχει χάσει σε κανένα από τα ματς της σεζόν και έχει μεγάλο κίνητρο για το Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ετσι κι αλλιώς, η ΑΕΚ δεν περίμενε και δεν πήρε τίποτε από κανέναν άλλον, πέραν των δικών της δυνάμεων.

Για την ΑΕΚ είναι κρίσιμο να φύγει νικήτρια από την Λεωφόρο. Εύκολο δεν θα είναι. Μπορεί να υπάρχει κύμα γενικής καταστροφολογίας, αλλά σας θυμίζω πως πριν από την ήττα με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός «έτρεξε» σερί 11 αγώνων χωρίς να χάσει. Δεδομένα έχει πολλά θέματα, βρίσκεται σε φάση νέας αναδόμησης, δεν έχει ισχυρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά είναι ντέρμπι και εκεί μετρά το γόητρο και η υστεροφημία. Ωστόσο, με συγκέντρωση και σωστή προσέγγιση, η ΑΕΚ μπορεί να πάρει τη νίκη και να κάνει ένα μεγάλο (το σημαντικότερο) βήμα για το πρωτάθλημα.