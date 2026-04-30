Για πρώτη φορά στους τελικούς η ΑΕΚ με «σκούπα» επί της Αναγέννησης Άρτας

Η ΑΕΚ πήρε για πρώτη φορά το εισιτήριο για τους τελικούς της Α1 Γυναικών, επικρατώντας της Αναγέννησης Άρτας με 31-28 και «καθαρίζοντας» τη σειρά με 2-0.

Η Ένωση μπήκε δυνατά και πήρε από νωρίς το προβάδισμα, δημιουργώντας διαφορά ασφαλείας από τα πρώτα λεπτά. Με σωστές επιλογές στην επίθεση και καλή αμυντική λειτουργία, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +6 (9-15).

Η Αναγέννηση προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι στο δεύτερο μέρος, μειώνοντας τη διαφορά, όμως οι «κιτρινόμαυρες» διατήρησαν τον έλεγχο. Κάθε φορά που οι γηπεδούχες πλησίαζαν, η ΑΕΚ είχε τις απαντήσεις, κρατώντας σταθερά το προβάδισμα μέχρι το τέλος και φτάνοντας στη νίκη με 31-28.

Η αναμέτρηση είχε ένταση ακόμη και πριν την έναρξη, καθώς η ομάδα της Άρτας καθυστέρησε να εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο για περίπου 13 λεπτά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον ορισμό των διαιτητών. Επιπλέον, στο δεύτερο ημίχρονο αποβλήθηκε ο προπονητής των γηπεδούχων μετά από κόκκινη κάρτα.

Πλέον, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στους τελικούς, όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της απέναντι στον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ - ΟΦΝΙ.