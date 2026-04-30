Καμπάτσο ενόψει Game 2: «Με την ίδια νοοτροπία και επιθετικότητα»

H Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (1/5, 21:45) τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με στόχο να κάνει το 2-0 στα playoffs της Euroleague.

Ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος ξεχώρισε στο πρώτο ματς με 21 πόντους (6/9 τρίποντα), μίλησε πριν τον δεύτερο αγώνα της σειράς και το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να προστατέψει την έδρα της.

«Περιμένουμε έναν αγώνα εξίσου δύσκολο με τον πρώτο, με τις ίδιες πνευματικές και σωματικές απαιτήσεις. Κάθε αγώνας playoff είναι διαφορετικός. Κάθε φορά που μπαίνεις στον αγώνα, δεν έχει τόσο σημασία τι κάνεις, αλλά πώς το κάνεις» ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε:

«Αν βγάλεις ένταση, μπορείς να επηρεάσεις έντονα την εξέλιξη του αγώνα. Αυτό μπορούμε να ελέγξουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε από το πρώτο λεπτό. Από εκεί και πέρα, πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να παίξουμε όσο το δυνατόν πιο έξυπνα χωρίς να χάσουμε την επιθετικότητά μας.

Περιμένουμε έναν διαφορετικό αγώνα, αλλά θέλουμε να μπούμε με την ίδια νοοτροπία και επιθετικότητα που δείξαμε στα πρώτα 20 λεπτά στο πρώτο ματς».

