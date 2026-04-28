Με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ σε μεγάλη βραδιά ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της Μονακό στο ΣΕΦ (91-70) κι έκανε το πρώτο βήμα για την… Αθήνα.

«Ερυθρόλευκος» περίπατος και 1-0 ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί από το Game 1 της σειράς, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Μονακό, επικράτησε με 91-70 και έβαλε πλώρη για το Final-4 του Telekom Center.

Οι Πειραιώτες είδαν την Μονακό να σουτάρει με πολύ κακά ποσοστά από μακριά (4/28τρ.), χτύπησαν μέσα από την ρακέτα (25/41δ.) και με φοβερό δεύτερο ημίχρονο έφτασαν άνετα στο τελικό αποτέλεσμα και το 1-0.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στο ζωγραφιστό, κερδίζοντας κατά κράτος τους Τάις και Κεβάριους Χέις, με τον Σέρβο να κάνει double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ ο MVP Σάσα Βεζένκοφ (20π. 5/8δ. 3/6τρ. 2ρ.), φοβερή παρουσία του Κόρι Τζόσεφ με 13 πόντους (2/2τρ.) και 4 ασίστ. Ξεμπούκωσε στο δεύτερο μέρος ο Φουρνιέ (13π. 7ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Μάικ Τζέιμς προσπαθούσε μόνος του για τους Μονεγάσκους, με τον Αμερικανό γκαρντ να σκοράρει 19 πόντους με 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Καλή παρουσία του Άλφα Ντιάλο (15π. 7ρ.), διψήφιος και ο Μπλοσομγκέιμα με 10 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Ανταγωνιστική η Μονακό, νευρικός και άστοχος ο Ολυμπιακός, όαση ο Βεζένκοφ

Με την κλασική του πεντάδα εκκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Ντιάλο να ανοίγει το σκορ και τον Ντόρσεϊ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους κοντά στο καλάθι (2-2). Η Μονακό ασκούσε μεγάλη πίεση στην άμυνα της, με τους Μονεγάσκους να βρίσκουν σκορ μέσα από την ρακέτα, την ώρα που ο Ντιάλο ανέβασε το προβάδισμα για την ομάδα του στο +5 (4-9 στο 3’). Ο Ουόκαπ πόσταρε τον Στράζελ, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει με κοψίματα μέσα στην ρακέτα για να φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία (9-9 στο 5’), την ώρα που οι παίκτες του Μαρκοϊσβίλι διατηρούσαν το ανταγωνιστικό τους πρόσωπο. Ο Μάικ Τζέιμς βρήκε σκορ από την γραμμή των βολών (3/3β. +3, 13-16 στο 7’), με τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να «χτυπούν» μέσα από την ρακέτα για δώσουν προβάδισμα στους Πειραιώτες (17-16 στο 8’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Μόντε Κάρλο με το ελάχιστο προβάδισμα (19-20), με την Μονακό να στέκεται πολύ καλά στο ΣΕΦ, την ώρα που ο Βεζένκοφ ήταν όλος ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο (11π.).

Πάτησε γκάζι στο φινάλε ο Ολυμπιακός και εκτόξευσε την διαφορά στο +9

ΜακΚίσικ και Τάρπεϊ βρήκαν τους πρώτους τους πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (21-23), με τον Αμερικανό γκαρντ των «ερυθρολεύκων» να σκοράρει γκολ-φάουλ για το 24-23. Ο Χολ έκοβε όλα τα σουτ της Μονακό, ο Φουρνιέ βρήκε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού (1/7τρ.), με τον Τζόσεφ να στέλνει για πρώτη φορά την διαφορά στο +6 (31-25 στο 13’). Ο Τάρπεϊ βρήκε νέο σουτ από τα 6.75μ. με τον Μπλόσομγκειμ να μειώνει στο καλάθι με κάρφωμα (32-30 στο 15’) και τον Τζόσεφ να απαντά με γκολ-φάουλ για το 35-30. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ, με την γαλλική ομάδα να «τρέχει» σερί 6-0 για να πάρει ξανά τα ηνία του ματς (35-36 στο 18’). Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την ένταση τους στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου, έτρεξαν σερί 10-0 και πήγαν στα αποδυτήρια με αέρα 9π. (45-36) επιβάλλοντας τον ρυθμό τους στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Ανέβασε την ένταση του ο Ολυμπιακός με όπλο την άμυνα του και πήρε διψήφια διαφορά

Με τον Παπανικολάου στο «3» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος, με τον Ουόκαπ να δίνει με το καλημέρα διψήφια τιμή στο προβάδισμα των Πειραιωτών (+10, 48-38). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα με όπλο την άμυνα τους ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό και με επιμέρους 11-4 εκτόξευσαν την διαφορά στο +16 (56-40 στο 25’). Ο Ντιάλο ήταν από τους καλύτερους του παρκέ για τους Μονεγάσκους (11π. 6ρ. 4κλ.), ωστόσο η Μονακό είχε χάσει τον ρυθμό της επιθετικά. Ο Πίτερς βρήκε το πρώτο του τρίποντο για το +15 των Πειραιωτών (63-48 στο 28’), με τον Τζέιμς να μειώνει με γκολ-φάουλ στο -12 (63-51 στο 19’). Ο Τζόσεφ ήταν άψογος στις αρμοδιότητες του (10π.) με τον Καναδό να σκοράρει για τρεις διαμορφώνοντας το 66-51 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Διέλυσε την Μονακό ο Ολυμπιακός και έκανε το 1-0 στην σειρά

Ο Μιλουτίνοφ κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό, με τον Σέρβο ψηλό να κάνει ήδη double-double (13π.10ρ.) στέλνοντας την διαφορά για τον Ολυμπιακό στο +20 (71-51) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βάλει γερές βάσεις για το 1-0 στην σειρά, ο Τζέιμς προσπαθούσε μόνος του για την Μονακό, με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 17π. για το +19 (76-57 στο 35') των Πειραιωτών. Με την διαφορά να παραμένει στα επίπεδα των 20π. τα τελευταία 3' ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ντόντα Χολ να προσφέρει και θέαμα και τον Εβάν Φουρνιέ να σκοράρει από μακριά για το +24 (87-63) του Ολυμπιακού. Το τελικό 91-70 δείχνει την διαφορά των δυο ομάδων, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνει δια περιπάτου το 1-0 στην σειρά των play-off.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70.

