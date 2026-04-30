«Θα την πετάξω στα σκουπίδια»: Σοκάρουν οι καταγγελίες για το παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τον παράνομο οίκο ευγηρίας που εντοπίστηκε στους Αμπελόκηπους.

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί μια 72χρονη που φέρεται να λειτουργούσε την παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων γυναικών, η οποία κατηγορείται για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Μάλιστα, η γυναίκα εκβίασε και απειλούσε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης πως θα την εγκατέλειπε μέσα σε κάδο απορριμμάτων εάν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Πώς οργανώθηκε η απάτη

Η 72χρονη, όπως προέκυψε από τις έρευνες, είχε αναρτήσει αγγελία σε γνωστή ιστοσελίδα προσφέροντας υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων γυναικών έναντι 650 ευρώ τον μήνα. Όταν συγγενείς ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, εκείνη όριζε δια ζώσης συνάντηση σε διαμέρισμα των Αμπελοκήπων. Έθετε, ωστόσο, ως απαράβατο όρο οι φιλοξενούμενες να μην διαθέτουν κινητά τηλέφωνα και η επικοινωνία με τους οικείους της να γίνεται αποκλειστικά μέσω εκείνης.

Στην έρευνα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.300 ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν τέσσερις ηλικιωμένες φιλοξενούμενες. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, καθόσον εντοπίστηκαν τέσσερα ζώα συντροφιάς για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη 72χρονη ημεδαπή η οποία λειτουργούσε παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων γυναικών σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων Η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-4-2026 στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 72χρονη ημεδαπή η οποία λειτουργούσε παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, στερούμενη απαιτούμενης άδειας λειτουργίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των -650- ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

Όταν οικεία πρόσωπα των ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, εκείνη όριζε συνάντηση δια ζώσης σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων όπου στεγαζόταν η παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας. Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι, η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -5.300- ευρώ, ενώ ακόμα εντοπίστηκαν -4- ηλικιωμένες φιλοξενούμενες. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, καθόσον εντοπίστηκαν -4- ζώα συντροφιάς για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ethnos.gr