Με τετραπλή ελληνική παρουσία το Top-10 της Euroleague για τα Game1 (vid)

Οι καλύτερες φάσεις των Game1 για τα playoffs της Εuroleague περιλαμβάνουν τετραπλή ελληνική παρουσία με τους Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ να βρίσκονται στην λίστα.

Μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής για τα playoffs της Euroleague, και την ολοκλήρωση όλων των Game1, οι διοργανωτές της λίγκας δημοσίευσαν το καθιερωμένο βίντεο με τις δέκα πιο εντυπωσιακές φάσεις.

Εκεί βρίσκεται ο Ντόντα Χολ με διπλή παρουσία, καθώς η εντυπωσιακή τάπα του στον Μπεγκαρίν τον έβαλε στην θέση Νο2 της λίστας, ενώ το «poster κάρφωμα» που έκανε πάνω στον ίδιο παίκτη, τον τοποθέτησε στην πέμπτη θέση.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε ασίστ μια όμορφη πάσα του Τάιλερ Ντόρσεϊ καρφώνοντας την μπάλα και βρίσκεται στο νούμερο εννέα, ενώ ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έβγαλε μια φανταστική ασίστ πίσω από την μέση στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κάρφωσε την μπάλα και «χάρισε» στον συμπαίκτη του την έβδομη θέση του Top-10.

Δείτε το βίντεο με τις δέκα καλύτερες φάσεις των Game1