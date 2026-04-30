ΠΑΟΚ: Ο... μαραθώνιος συνεχίζεται - Non stop ρυθμός και μπροστά το Περιστέρι

Ο ρυθμός για τον ΠΑΟΚ είναι καταιγιστικός. Εξάλλου, το έχει πολλές φορές ο Παντελής Μπούτσκος και είναι η αλήθεια. Μετά τη χαμένη ευκαιρία για τον ευρωπαϊκό τίτλο, η ομάδα είναι υποχρεωμένη να κοιτάξει μπροστά του και τα παιχνίδια με το Περιστέρι.

Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν σε ρυθμό... roller coaster, πηγαίνοντας από παιχνίδι σε παιχνίδι, χωρίς ουσιαστικά να μπορούν οι παίκτες να πάρουν ανάσες. Και ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο μήνα έδινε διαρκώς πολύ απαιτητικά παιχνίδια, με τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup κόντρα στο Περιστέρι, αντίστοιχα τα ημιτελικά με τη Μούρθια και φυσικά τους τελικούς με την Μπλμπάο. Ενδιάμεσα και τα ματς της GBL, με ντέρμπι απέναντι σε Άρη και Ηρακλή, όπου ο ΠΑΟΚ στόχευε στην 3η θέση, την οποία και κατέκτησε στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Ειδικότερα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ έπαιξε 5 ματς, διεκδικώντας και το τρόπαιο του FEC. Μάλιστα, αυτός ο ακατάπαυστος ρυθμός θα συνεχιστεί. Η ασπρόμαυρη αποστολή επέστρεψε το απόγευμα της Πέμπτης από την Ισπανία και την Παρασκευή η ομάδα μπαίνει ξανά στο γήπεδο, καθώς την Κυριακή (3/5) υπάρχει το πρώτο παιχνίδι των playoffs κόντρα στο Περιστέρι, ενώ το δεύτερο είναι προγραμματισμένο στο «Α. Παπανδρέου» την Τετάρτη (6/5). Μάλιστα, αν η σειρά φτάσει στα τρία παιχνίδια, τότε ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τους κυανοκίτρινους ξανά στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 10 Μαΐου.

Έτσι, η ξεκούραση αργεί για τον ΠΑΟΚ, καθώς για τουλάχιστον ακόμα μία εβδομάδα θα βρίσκεται σε διαρκή αγωνιστική δράση για τα δύο ματς με το Περιστέρι. Εφόσον προκριθεί στα ημιτελικά, εκεί θα μπορέσουν οι παίκτες να πάρουν μερικές ανάσες, αφού η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο (επόμενος αντίπαλος) θα ξεκινήσει είτε στις 13, είτε στις 15 Μαΐου.