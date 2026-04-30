Mέσα ο Ντόρσεϊ στο Game 2 - Εκτός ο Τάισον Ουόρντ

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ κανονικά στην 12άδα θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την Μονακί (21:00) στο Game 2 της σειράς των play-offs, με τον Τάισον Ουόρντ να μένει τελικά εκτός με πρόβλημα στην μέση.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μονακό στο Game 2 της σειράς των play-off (21:00), με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο 2-0 για να κάνουν αποφασιστικό βήμα για το Final-4 του Telekom Center.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να φωνάζει παρών για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, με τον ομογενή γκαρντ να ξεπερνά τις ενοχλήσεις στον αστράγαλο μετά το... στραβοπάτημα στο Game 1. Αντίθετα εκτός 12άδας έμεινε ο Τάισον Ουόρντ που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην μέση και αγωνίστηκε για μόλις 4' στο πρώτο παιχνίδι.

Την θέση του Αμερικανού άσου πήρε ο Φραν Νιλικίνα, με τους Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη να μένουν εκτός.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα ΒεζένκοΦ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα ΜιλουτίνοΦ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς