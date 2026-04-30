Παναθηναϊκός: Με την ίδια 12άδα και στο Game 2 κόντρα στη Βαλένθια

Με την ίδια 12άδα όπως στο Game 1 θα παραταχθεί και στο δεύτερο ματς ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια. Εκτός ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αποστολή στην Ισπανία.

Με τη συνταγή του πρώτου ματς της σειράς των πλέι οφ θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» και στο Game 2 απέναντι στην ισπανική ομάδα, με τον Εργκίν Αταμάν να αφήνει εκτός 12άδας των Καλαϊτζάκη.

Στην αποστολή θα είναι και πάλι ο Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλης Τολιόπουλος, με τον Κώστα Σλούκα φυσικά να είναι εκτός μετά την επέμβαση στον μηνίσκο που υποβλήθηκε.

Εκτός είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντρούροβ.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου