Επιβλητική νίκη επί της Σλάβια Πράγας για την Κ17 του Παναθηναϊκού

Το «Τριφύλλι» μπήκε εξαιρετικά στον αγωνιστικό χώρο και προηγήθηκε μόλις στο 5ο λεπτό, με εξαιρετικό σουτ του Βανδήρα από αριστερά. Στο 10’ ο Καραγκούνης κέρδισε πέναλτι για χέρι σε σουτ του, με τον Μπινιάρη να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να διαμορφώνει από πολύ νωρίς το 2-0.
Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» ήταν και πάλι καλύτεροι και έχασαν ευκαιρίες με Βανδήρα και Νταμπίζα, πανηγυρίζοντας τελικά τη νίκη με το «φτωχό» 2-0.
Υπενθυμίζουμε πως χτες ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την Γιουβέντους και την Παρασκευή θα υποδεχθεί την Χόνβεντ, ώστε να δει αν θα προκριθεί στον τελικό ή τον μικρό τελικό του τουρνουά.
Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Γέχος (38’ Κουμουκέλης), Τσίγκας, Μπινιάρης, Γκαρτζονίκας (48’ Καλμπουρτζής), Κάρο, Μιχαηλίδης (38’ Νταμπίζας), Βασιλόπουλος (38’ Πετούσης), Καραγκούνης (53’ Φώτης), Βανδήρας, Μανγκανιέλο.
Σλάβια Πράγας: Μπένες, Μπάρτσοτ, Κούνες, Σούσεδ, Χαντίμα, Ιλίντσιτς, Μπέλζικ, Φίνγκερχουτ, Κράτοχβιλ, Βέσελι, Ράιλ.