Live στον ΑΝΤ1+, σε «κονσέρβα» στον ΑΝΤ1 το grand prix του Μαϊάμι

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Formula 1 αλλάζει ήπειρο και επιστρέφει δυναμικά στη δράση, μετά τις αναβολές στους αγώνες του Περσικού Κόλπου. Από την Ασία, το πρωτάθλημα μεταφέρεται στην Αμερική, με το Μαϊάμι να παίρνει τη σκυτάλη για το 4ο Grand Prix της σεζόν. Οι κινητήρες ανάβουν ξανά στην πίστα Miami International Autodrome και όλα είναι έτοιμα για μια βραδιά γεμάτη ταχύτητα, ένταση και μάχες μέχρι την καρό σημαία. Την Κυριακή 3 Μαΐου, στις 23:00, ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, και ετεροχρονισμένα στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1.

Η αγωνιστική δράση της Formula 1 ξεκινά από την Παρασκευή 1 Μαΐου και συνεχίζεται το Σάββατο 2 Μαΐου, με τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες θα μεταδοθούν ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

Η εκπομπή «Formula 1 Show» ανεβάζει στροφές μία ώρα πριν από την εκκίνηση των μονοθεσίων στο Μαϊάμι, με τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1, Πάνο Σεϊτανίδη, να μεταφέρει την ατμόσφαιρα από τα paddock του Hard Rock Stadium. Το σκηνικό είναι μοναδικό, καθώς το Μαϊάμι συναγωνίζεται το Μονακό σε λάμψη, VIP παρουσίες, εντυπωσιακές εμφανίσεις, μεγιστάνες και φαντασμαγορικές εκδηλώσεις. Μεταξύ άλλων, θα δούμε αποκλειστική συνέντευξη της οδηγού αγώνων Λίντσει Μπριούερ. Στο στούντιο θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Μαρία Θωμά και Κώστας Λεώνης, ενώ ο οδηγός αγώνων Τζώρτζης Μαρκογιάννης θα σχολιάζει τις προσπάθειες των συναθλητών του.

Μετά το τέλος της εκπομπής, η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με την εκπομπή «Formula 1 Stories». Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται το περιβόητο Grand Prix της Ινδιανάπολη το 2005, όταν προβλήματα ασφάλειας με τα ελαστικά της Michelin οδήγησαν στην απόσυρση επτά ομάδων πριν την εκκίνηση. Μόλις έξι μονοθέσια εκκίνησαν, με τους οδηγούς της Ferrari να κυριαρχούν σε έναν αγώνα παρωδία και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο απογοητευτικά γεγονότα της Formula 1. Η Formula 1 χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να αποκαταστήσει το κύρος της στις ΗΠΑ, ενώ η FIA άλλαξε τους κανονισμούς και πλέον υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής ελαστικών.

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