ΑΕΚ: Ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena το Σάββατο – Πάνω από 10.000 οπαδοί αναμένονται στη Ν. Φιλαδέλφεια

Νέα ανοιχτή προπόνηση θα κάνει η ΑΕΚ το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους οπαδούς να αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών.

Γίνεται… παράδοση η ανοιχτή προπόνηση πριν από τα ματς των πλέι οφ για την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Πριν από το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα προπονηθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο, με το γήπεδο να ανοίγει τις θύρες του για λίγο, προκειμένου οι οπαδοί να τους εμψυχώσουν.

Πριν από τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, στις πρώτες δύο αγωνιστικές των πλέι οφ, μαζεύτηκαν πάνω από 8.000 οπαδοί για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές και κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και αυτό το Σάββατο. Μάλιστα αναμένεται ο αριθμός να ξεπεράσει τις 10.000, παρόλο που η Νέα Φιλαδέλφεια το τριήμερο θα είναι… κλειστή, λόγω του πανηγυριού της Πρωτομαγιάς.

Όμως αυτό δεν πρόκειται να πτοήσει τους φίλους της ΑΕΚ που ανυπομονούν να δουν ξανά την ομάδα, μετά από δύο εβδομάδες.