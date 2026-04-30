Η θέση της UEFA για τη φάση Χάντσκο–Έζε στο Ατλέτικο–Άρσεναλ

Η Άρσεναλ εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά την ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του Champions League.

Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν κυρίως για μια φάση στο φινάλε της αναμέτρησης, υποστηρίζοντας πως υπήρξε παράβαση και πέναλτι σε ανατροπή του Χάντσκο στον Έζε, με τον διαιτητή Ντάνι Μάκελι και τον VAR να μην δίνουν τίποτα.

Ο Μικέλ Αρτέτα στάθηκε επίσης στη συγκεκριμένη φάση, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις της διαιτησίας επηρέασαν το αποτέλεσμα, καθώς –όπως ανέφερε– η Άρσεναλ στερήθηκε τη νίκη.

Από την πλευρά της, η UEFA τοποθετήθηκε επίσημα, ξεκαθαρίζοντας τη φάση χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης:

«Ο παίκτης της Ατλέτικο, με αριθμό 17, δεν υπέπεσε σε φάουλ πάνω στον αντίπαλό του».

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια, παρά τα αιτήματα για επιπλέον εξηγήσεις από τα ΜΜΕ.