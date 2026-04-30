Βεζένκοφ: «Το βραβείο είναι στο τέλος, σοβαροί και συγκεντρωμένοι στο Μονακό»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στο 2-0 επί της Μονακό, σκοράροντας 21 πόντους.

Στις δηλώσεις του στη Euroleague TV ο άσος του Ολυμπιακού ανέφερε: «Ηταν πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την έδρα μας, να πάμε με 2-0 νίκες στο Μονακό. Στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο δεν παίξαμε τόσο καλά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι και στο Μονακό να πάρουμε την τρίτη νίκη».

Για το βραβείο του MVP: «Χωρίς τους συμπαίκτες μου δε θα μπορούσα να είχα κερδίσει αυτό το βραβείο. Είναι κάτι όμορφο. Αλλά το μεγάλο βραβείο είναι στο τέλος, θέλουμε άλλες τρεις νίκες για να τα καταφέρουμε και πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση».