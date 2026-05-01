Αλύγιστος σε όλες τις δυσκολίες, δεύτερη φορά ξέρανε τη Βαλένθια μέσα στο σπίτι της (107-105 στην παράταση) με ατσάλινο χαρακτήρα και στο φινάλε καλαθάρα του Χέις - Ντέιβις: 2-0 ο Παναθηναϊκός και τώρα… έχει ΟΑΚΑ! Αποστολή στην Ισπανία.

Παναθηναϊκός... όνειρο έτοιμος για το Final Four. Η ομαδάρα του Εργκίν Αταμάν έκανε break για 2η φορά μέσα σε 48 ώρες στη Βαλένθια και βρίσκεται πια «αγκαλιά» με το event του τίτλου στην Αθήνα, καθώς θέλει μόνο μία νίκη για να «σφραγίσει» το εισιτήριό της.

Στο Game 1 οι «πράσινοι» έβγαλαν τους Ισπανούς από τις συνήθειες τους, έπαιξαν σκληρή άμυνα, κατέβασαν τον αριθμό των κατοχών και έδειξαν ποιος είναι το «αφεντικό» της σειράς. Ωστόσο, στο δεύτερο ματς η επικράτηση των γηπεδούχων ήταν ακόμα σπουδαιότερη, με τον παικταρά Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις να καθορίζει το ματς στην παράταση με buzzer beater.

Με μαεστρικό κοουτσάρισμα και δοκιμές προσώπων και σχημάτων, επιθετικό πλουραλισμό, χαρακτήρα από... γρανίτη, τεράστια σουτ σε κομβικές στιγμές, οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης νίκησαν τη Βαλένθια παίζοντας το... μπάσκετ της. Ο Παναθηναϊκός Aktor απέδειξε γιατί έχει το πιο γεμάτο και πιο ποιοτικό ρόστερ της Ευρώπης και πως δεν έχει να φοβάται κανέναν στην λίγκα. Παρά την απουσία του Κώστα Σλούκα το «τριφύλλι» πήγε... κόντρα στην κόντρα, «έβγαλε» το ταλέντο του στο παρκέ και βρίσκεται «μια ανάσα» από το τρίτο σερί Final Four.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό και ο άνθρωπος που έκρινε το ματς ήταν ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, που σταμάτησε στους 27 πόντους (3/8 διπ., 5/9 τριπ., 6/6 βολές, 5 ριμπ., 3 ασ.), με τον Κέντρικ Ναν να προσθέτει άλλους 19 (6/8 διπ., 2/5 τριπ.). Στους 16 ο Τζέντι Όσμαν (2/2 διπ., 3/5 τριπ., 3/3 βολές, 8 ριμπ.), με τον Τι Τζέι Σορτς να έχει 10 (6 ασ.).

Για τη Βαλένθια πρώτος σκόρερ ήταν ο Ζαν Μοντέρο με 21 πόντους (3/3 διπ., 4/8 τριπ., 6 ασ.), με τον Ντε Λαρέα να κάνει ζημιά, αλλά όχι αρκετή, με άλλους 18 (4/7 τριπ.). Στους 15 ο Μπράνκου Μπαντιό (6 ασ., 5 ριμπ.), με τον Κάμερον Τέιλορ να έχει 12 (4/7 διπ., 7 ριμπ.) και τον Μπράντον Κι 11.

Φρενήρης ρυθμός στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το ματς με το γνώριμο σχήμα (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ), αλλά τα πρώτα λεπτά στη "Roig Arena" ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Ο Κέντρικ Ναν χρεώθηκε με το 2ο φάουλ του έπειτα από μόλις 65'' (το 1ο δεν ήταν) και η ισπανική ομάδα βρίσκοντας σκορ από τους Μπράνκου Μπαντιό - Ζαν Μοντέρο ανέβασε τον ρυθμό (11-4 στο 4'). Όμως, η είσοδος του Τι Τζέι Σορτς και οι επιθετικές «ανάσες» από τις θέσεις των φόργουορντ επανέφεραν άμεσα το «τριφύλλι» (13-15 στο 6' και 18-22 στο 8' με γκολ - φάουλ του Ματίας Λεσόρ, την ώρα που ο Ναν «προστατευόταν» και ο Μάριους Γκριγκόνις ήταν στο «2»). Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ «έτρεξε» ένα 5-0 (23-22 στο 9' με 4/8 3π.), «ξεσήκωσε» το γήπεδο και ανάγκασε τον Αταμάν να αλλάξει το πλάνο του, βάζοντας για πρώτη φορά στη σειρά τον Ντίνο Μήτογλου (σε θέση «5»). Το... φουριόζικο 1ο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 23-24, με τον Τζέντι Όσμαν να κάνει σπουδαία δουλειά (7π., 5ρ.) και τους Κυπελλούχους Ελλάδας να κοιτούν στα μάτια τους αντιπάλους τους, παίζοντας στην ταχύτητα των γηπεδούχων.

«Μία σου και μία μου» με σπουδαία επιθετική προσπάθεια του Παναθηναϊκού και του Χέις - Ντέιβις

Ο Χέις - Ντέιβις πήρε... μπρος επιθετικά, έγινε διψήφιος (12π. με 4/6 σουτ) και με δύο τρίποντά του πήγε το «τριφύλλι» στο +6 (28-34). Σε μεγάλο βράδυ, όμως, βρισκόταν και ο Μοντέρο (11π. στο 13', 33-34 το σκορ), με τον Αταμάν να αλλάζει άμεσα την πεντάδα του (Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ). Θα πρέπει να σημειώσουμε πως από τα μέσα της 2ης περιόδου η Βαλένθια είχε ευστοχήσει σε περισσότερα τρίποντα από όσα είχε σε ολόκληρο το Game 1 (39-38 στο 15'). Στο 16ο λεπτό (42-41 το σκορ) ο Τούρκος προπονητής χαμήλωσε ξανά το σχήμα του, βάζοντας αυτή τη φορά τους Γκραντ, Ναν και Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Χουάντσο στο παρκέ, αλλά λίγο αργότερα ο Ναν χρεώθηκε με το 3ο του φάουλ (3'53'' για το ημίχρονο, 44-41 το σκορ, διψήφιος και ο game changer Σέρχιο ντε Λαρεά) και το πλάνο άλλαξε εκ νέου (πεντάδα με μοναδικό «κοντό» τον Γκραντ και δίπλα του τους Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ). Με την ένταση στα ύψη ο Ράντοβιτς «είδε» αντιαθλητικό του Γάλλου σέντερ, αλλά οι φιλοξενούμενοι και πάλι δεν... έχασαν το μυαλό τους (46-47 στο 19' με 6-0 σερί των παικτών του Αταμάν). Το Α' μέρος, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με σκορ 48-49 και τις δύο ομάδες να βγάζουν πλουραλισμό στη "Roig Arena" (κορυφαίος ο "NHD" με 16 πόντους σε 16'). Αν μη τι άλλο, η επιθετική προσπάθεια του συνόλου του Αταμάν -δίχως τον Σλούκα και με τον Ναν να έχει 6π. σε 10 λεπτά- ήταν αξιέπαινη.

Το «τριφύλλι» δεν... μάσησε - Τεράστια «πράσινα» αποθέματα ενέργειας και ψυχραιμίας

Στο πρώτο τρίλεπτο της επανάληψης και μετά το μικρό «ξέσπασμα» της Βαλένθια (55-51 στο 23') ο Αταμάν συνέχισε τις δοκιμές προσώπων και φιλοσοφίας (πρώτα με ψηλή πεντάδα και τον Όσμαν στο «2», μετά με χαμηλό σχήμα και τρεις γκαρντ και έπειτα με τον Ρογκαβόπουλο δίπλα στους Γκραντ, Ναν). Ο «Ρόγκα» μπήκε αμέσως στο πνεύμα του ματς και... εκτέλεσε πίσω από τα 6,75μ. ξανά (57-57 στο 24') και ξανά (60-62 στο 26'), δίνοντας επιπλέον επιλογές στους «πράσινους». Όμως, με το... ίδιο νόμισμα «απάντησε» και ο Νέιτ Ρίβερς, διαμορφώνοντας το 63-62 (27'). Η ένταση ήταν για άλλη μια φορά στα ύψη, ο πάγκος του Αταμάν είχε παράπονα από κάποιες αποφάσεις των ρέφερι, σε ένα σημείο που ο Χέις - Ντέιβις χρειαζόταν κάποια λεπτά ξεκούρασης. Έτσι, στο 28' ο Ερνανγκόμεθ επέστρεψε (65-62 το σκορ). Το ισπανικό σερί, όμως, έφτασε το 9-0 (69-62) και ο Αταμάν ήταν δικαιολογημένα έξαλλος με τα διαιτητικά κριτήρια. Ο Τούρκος τεχνικός δέχτηκε τεχνική ποινή, με τον Μοντέρο (15π.) να αστοχεί στη βολή (69-62 στο 28'). Το μεγάλο τρίποντο του Χουάντσο έδωσε τέλος στο «ξέσπασμα» των γηπεδούχων (69-65 στο 29'), ο Φαρίντ μπήκε για πρώτη φορά για να δώσει «ανάσες» στον Λεσόρ και ο Παναθηναϊκός Aktor με τεράστια αποθέματα ενέργειας και ψυχραιμίας δεν «μάσησε». Ο Ναν βρήκε άλλο ένα μεγάλο τρίποντο (71-69) και λίγο αργότερα ο "X-Factor" Ρογκαβόπουλος ισοφάρισε στο τρανζίσιον (71-71). Η ελληνική ομάδα έβγαλε άλλη μια άμυνα και ο «ψυχωμένος» Χουάντσο (3/4 3π.) με μια... βόμβα διαμόρφωσε το 71-74 at the buzzer.

Ο ασύλληπτος Όσμαν «κράτησε» τον Παναθηναϊκό, ο Ναν αστόχησε στο buzzer beater και η ματσάρα πήγε στην παράταση

Ο Όσμαν γύρισε στο «2» αντί του Ναν, δίπλα στον Ρογκαβόπουλο και σημάδεψε σωστά δις στο τέλος των 24''. Τα μεγάλα τρίποντα του Τούρκου φόργουορντ έκαναν το 71-77 και το 71-80 (32'), με το «τριφύλλι» να... τρέχει πια ένα 15-0 σερί (από το 71-65 στο 29' στο 71-80 στο 32'). Ωστόσο, ο εξαιρετικός Ντε Λαρέα αρνούνταν να... παραδοθεί. Ο 21χρονος γκαρντ έβαλε με τη σειρά του δύο τρίποντα για το 77-80 (33'), ενώ ο Γκραντ έκανε το 77-83, προτού πάει στον πάγκο για «ανάσες». Με 6'42'' για το τέλος (80-83 το σκορ) ο Αταμάν επανέφερε τον Χέις - Ντέιβις, αφήνοντας τον Ερνανγκόμεθ στο «5» και ο Ναν βρήκε ξανά στόχο, αυτή τη φορά για το 80-86. Ο Ναν χρεώθηκε με βήματα στο 35' (84-88 το σκορ) και οι Γκραντ - Λεσόρ γύρισαν στη ματσάρα. Ο Ναν πήρε το... όπλο του για το 84-90 και το 86-92 (37'), αλλά ο Μοντέρο με ένα πολύτιμο τρίποντο «ροκάνισε» ξανά την απόσταση (89-92). Το ματς ήταν ξανά στην... κόψη του ξυραφιού και οι Ναν, Ρίβερς και Γκραντ αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα. Τότε, ένα φάουλ του Χουάντσο έστειλε τον Ρίβερς στη γραμμή (90-92) και τον Σορτς πίσω στο παρκέ (2'31'' για το τέλος).

Ο Αμερικανός πλέι μέικερ αστόχησε σε ένα δύσκολο λέι απ και μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο ο Τέιλορ έβαλε ένα προσωπικό καλάθι για την ισοφάριση (92-92, 6-0 σερί των παικτών του Μαρτίνεθ). Ο Αταμάν κάλεσε time out και ο Παναθηναϊκός Aktor γύρισε στο παρκέ με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις και Λεσόρ, την ώρα που η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θορυβώδης. Ωστόσο, το «τριφύλλι» έκανε ένα ακόμα λάθος και το τρίποντο του Τέιλορ έβαλε μπροστά τη Βαλένθια (95-92, 9-0 σερί). Ο Ναν αστόχησε σε σουτ για την ισοφάριση με 70'' για το τέλος, αλλά ο Λεσόρ πήρε φάουλ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ. Οι «πράσινοι» χρειάζονταν ένα μεγάλο σουτ. Ο "NHD" έκανε air ball, ο Ναν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Όσμαν στο φινάλε των 24'' έβαλε ένα ασύλληπτο τρίποντο χωρίς ισορροπία -και με ταμπλό- για το 95-95 (52'' για τη λήξη). Ο Μπαντιό αστόχησε σε τρίποντο, για το ριμπάουντ δόθηκε «μάχη» και οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την κατοχή, σε ένα σημείο που το χρονόμετρο κόλλησε. Οι διαιτητές έδωσαν τον χρόνο και οι φιλοξενούμενοι είχαν 19'' στη διάθεσή τους από τα 20,8'' του αγώνα. Έτσι, ο Αταμάν χαμήλωσε το σχήμα με τον «Ρόγκα» αντί του Λεσόρ. Ο Ναν πήρε πάνω του την επίθεση του αγώνα, αλλά βρήκε σίδερο σε σουτ μέσης απόστασης και το «θρίλερ» πήγε στην παράταση (95-95 στο 40').

Ο Χέις - Ντέιβις... ξέρανε τη Βαλένθια

Η παράταση (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ) ξεκίνησε με τρεις άστοχες επιθέσεις για κάθε ομάδα (δύο άστοχα σουτ ο Ναν) και το 95-95 έμεινε για σχεδόν δύο λεπτά. Ο Μοντέρο από τη γραμμή των βολών... ξεκόλλησε τη Βαλένθια (97-95) και ο Αταμάν επανέφερε τους Σορτς και Χουάντσο στις θέσεις «1» και «5». Ο Αμερικανός πλέι μέικερ, λοιπόν, επιτέθηκε προς το καλάθι και ισοφάρισε ξανά (97-97 στο 43'). Ο Ναν άλλαξε για λίγο τις ισορροπίες με ένα κλέψιμο και ένα κάρφωμα στο ανοιχτό γήπεδο (97-99), αλλά ο Μπαντιό «απάντησε» άμεσα (99-99). Το σουτ μέσης απόστασης του Σορτς με 100'' για το τέλος του επιπλέον πενταλέπτου ήταν άστοχο, σε αντίθεση με το τρίποντο του Ρίβερς που διαμόρφωσε το 102-99 σε ένα κρίσιμο σημείο. Για άλλη μια φορά, όμως, τίποτα δεν είχε τελειώσει, καθώς ο Χέις - Ντέιβις βρήκε μια «βόμβα» για το 102-102 (44'). Με 47'' να μένουν ο Χουάντσο χρεώθηκε με το 4ο φάουλ του και ο Μοντέρο με 1/2β. έκανε το 103-102. Ο Ρίβερς έκοψε τον Σορτς (32'' για το τέλος) και το δίδυμο Γκραντ - Λεσόρ γύρισε ξανά με τον Παναθηναϊκό να έχει 9'' για να επιτεθεί. Οι «πράσινοι» βρήκαν τον ξεμαρκάριστο "NHD" που είχε άλλη μια... βόμβα στο τσεπάκι του για το 103-105, αλλά με 5,7'' για τη λήξη ο Κι ισοφάρισε ξανά. Έτσι, ο Αταμάν πήρε time out για το σουτ της νίκης. Η μπάλα πήγε στα χέρια του «καυτού» Χέις - Ντέιβις και ο Αμερικανός... ξέρανε τους γηπεδούχους, σκοράροντας στο φινάλε του χρόνου. Ο Αμερικανός παικταράς έκανε το 105-107, ο Παναθηναϊκός Aktor «έσπασε» ξανά τη "Roig Arena" και πλέον είναι αγκαλιά με το Final Four.

Τα Δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95.

Η παράταση: 105-107

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.