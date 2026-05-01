Όσμαν: «Θα μείνουμε ταπεινοί, δεν έχει σημασία που τερματίζεις στην κανονική περίοδο»

Ο Τζέντι Όσμαν ήταν εκ των κορυφαίων του Παναθηναϊκού στο νέο διπλό του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια.

Ο Τούρκος άσος τελείωσε το ματς με 16 πόντους και 3/5 τρίποντα, τα οποία όλα ήταν σχεδόν σε νεκρό χρόνο επιθέσεων. Μιλώντας στη Nova ανέφερε μεταξύ άλλων...

«Ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι, είμαι χαρούμενος που έπαιξα εδώ. Ο Χέις - Ντέιβις ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, έκανε τρομερό παιχνίδι, όπως τρομερό ήταν και το τελευταίο του σουτ.

Για το δικό του... τρελό σουτ για το 95-95: «Μου αρέσει να παίρνω αυτά τα σουτ. Αυτό έκανα. Προσπάθησα να πάρω και το φάουλ, ίσως και να έγινε. Είμαι χαρούμενος που το έβαλα».

Για τη συνέχεια της σειράς: «Θα μείνουμε ταπεινοί. Παίξαμε δύο σπουδαία παιχνίδια, τα καταφέραμε. Έχουμε δύο ευκαιρίες να τελειώσουμε τη δουλειά. Έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε. Δεν έχει σημασία που τερματίζεις στην κανονική περίοδο. Θα συγκεντρωθούμε και θα παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας».

Και κατέληξε: «Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε άμυνα. Τώρα περιμέναμε να βάλουν περισσότερα σουτ, όμως το ίδιο περιμέναμε και από τους εαυτούς μας. Βγήκαμε και εμείς επιθετικά και με ενέργεια και θέλουμε να τελειώσουμε τη σειρά».