Σπουδαία Κρίσταλ Πάλας με Σαχτάρ, προβάδισμα και για Βαγεκάνο

Η Κρίσταλ Πάλας πανηγύρισε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-3 απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ και βρίσκεται μία... ανάσα από τον τελικό του Conference League. Προβάδισμα και για την Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία, μετά το 1-0 στο Βαγέκας.

Η Κρίσταλ Πάλας ξεκίνησε ονειρικά το παιχνίδι με γκολ από τα... αποδυτήρια. Συγκεκριμένα, μόλις στα πρώτα 21 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ο Σαρ σκόραρε με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή για το 0-1! Αυτό ήταν το 8o προσωπικό του τέρμα στο Conference League, ενώ παράλληλα είναι και το γρηγορότερο στην ιστορία της διοργάνωσης! Στη συνέχεια η Σταχτάρ προσπάθησε να ισορροπήσει και να βρει γκολ ισοφάρισης. Τρία λεπτά μετά την επανέναρξη του αγώνα για το δεύτερο μέρος, οι Ουκρανοί κατάφεραν να κάνουν το 1-1 με τον Οτσερένκο. Οι φιλοξενούμενοι... απάντησαν άμεσα και στο 58' ο Καμάντα έκανε το 1-2, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Η Κρίσταλ Πάλας βρήκε και τρίτο τέρμα στο 84' με τον Λάρσεν και... έκλεισε το μάτι στον μεγάλο τελικό του Conference League.



Στον άλλον ημιτελικό της βραδιάς, Ράγιο Βαγεκάνο και Στρασμπούρ είχαν ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο στην Ισπανία, με τους γηπεδούχους να πατάνε ελαφρώς καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Χωρίς πολλές μεγάλες στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν με το 0-0 στα αποδυτήρια. Εννιά λεπτά μετά την επανεκκίνηση του αγώνα για το δεύτερο μέρος, ο Αλεμάο σκόραρε για το 1-0 της Βαγεκάνο. Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης το σκορ δεν άλλαξε, με τους Ισπανούς να διαχειρίζονται το υπέρ τους προβάδισμα και να παίρνουν τη νίκη. Όλα θα κριθούν στην ρεβάνς της Γαλλίας, με την Βαγεκάνο να έχει το προβάδισμα για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.