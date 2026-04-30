To φύλλο αγώνα «καίει» τον Τζέιμς: Κινήσεις χρηματισμού και χυδαίες εκφράσεις

Το φύλλο αγώνα του Game 2 «καίει» τον Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του, με τον Αμερικανό γκαρντ να αποβάλλεται με δυο τεχνικές ποινές, κάνοντας χειρονομίες περί... χρημάτων.

Ο Μάικ Τζέιμς ντύθηκε... αρνητικός πρωταγωνιστής στο Game 2 του Ολυμπιακού με την Μονακό, με τον Αμερικανό να αποβάλλεται με δυο τεχνικές ποινές, όντας έξαλλος με τους διαιτητές.

Μάλιστα ο Τζέιμς δεν σταμάτησε εκεί, καθώς κατά την αποχώρηση του από το παρκέ έκανε χειρονομίες περί χρηματισμού των διαιτητών, με το φύλλο αγώνα να «καίει» τον Αμερικανό.

Το Φύλλο Αγώνα γράφει τα εξής για όσα έκανε και είπε ο Μάικ Τζέιμς μετά την αποβολή του: “Μετά από αυτή συνέχισε να φωνάζει στο παρκέ λέγοντας “αυτό είναι γ@@@@νες μαλακίες και καθώς περνούσε μπροστά από τον δεύτερο διαιτητή φώναξε αρκετές φορές “γ@@@@νοι κλέφτες. Ενώ έφευγε από την αρένα γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει χειρονομίες για χρηματισμό με τα δάκτυλά του”