Το πανόραμα των playoffs: Μια νίκη μακριά από το F4 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός!

Ο Παναθηναϊκός διπλάρωσε τις νίκες του στην έδρα της Βαλένθια και πλέον είναι έτοιμος να «καθαρίσει» της σειρά στο Telekom Center Athens και να «κλειδώσει» την παρουσία του στο Final Four.

Μια... ανάσα από την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας βρίσκεται και ο Ολυμπιακός που «διέλυσε» στο Game 2 την Μονακό και πλέον έχει την ευκαιρία να καθαρίσει τη σειρά στο Πριγκιπάτο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Game 2 και το πρόγραμμα των playoffs

Ολυμπιακός - Μονακό 2-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 0-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1/5 21:45

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Final Four (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός / Μονακό - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας

Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ