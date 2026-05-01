Ένταση στη φυσούνα μετά το buzzer beater νίκης του Χέις-Ντέιβις (vid)

Ένταση επικράτησε στο φινάλε του αγώνα στη Βαλένθια, όπου ο Παναθηναϊκός έφυγε με νέο διπλό για το 2-0 στα playoffs.

Μετά το buzzer beater νίκης τoυ Χέις-Ντέιβις (105-107) οι παίκτες του Παναθηναϊκού μαζί με το σταφ έφυγε άμεσα προς τη φυσούνα πανηγυρίζοντας και εκεί επικράτησε ένταση και μια μικρή σύρραξη.

Όπως αναφέρθηκε και στην Nova, το κανάλι που μετέδωσε τηλεοπτικά το παιχνίδι, ο Νόγκες της Βαλένθια φέρεται να κυνήγησε τον Κέντρικ Ναν, ενώ ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια.

Μετά από δύο λεπτά τα πνεύματα ηρέμησαν και τα μέλη των δύο ομάδων κατευθύνθηκαν με ηρεμία προς τα αποδυτήριά τους.