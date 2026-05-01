Έτσι ξέρανε ο Χέις - Ντέιβις τη Βαλένθια! (vid)

Δείτε το buzzer beater νίκης του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις στη Βαλένθια.

Ο Αμερικανός το πήρε πάνω του στην παράταση και με διαδοχικούς πόντους έδωσε τη νίκη και το 2-0 στον Παναθηναϊκό.

Η τελευταία επίθεση πήγε στα χέρια του, καθώς ένιωθε ζεστός και δικαιώθηκε αφού με σουτ μπροστά στον Μπράξτον Κιν ευστόχησε και έγραψε το 2-0 για τους πράσινους με το τελικό 107-105.