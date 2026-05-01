Έτσι ξέρανε ο Χέις - Ντέιβις τη Βαλένθια! (vid)

Ο Αμερικανός το πήρε πάνω του στην παράταση και με διαδοχικούς πόντους έδωσε τη νίκη και το 2-0 στον Παναθηναϊκό.
Η τελευταία επίθεση πήγε στα χέρια του, καθώς ένιωθε ζεστός και δικαιώθηκε αφού με σουτ μπροστά στον Μπράξτον Κιν ευστόχησε και έγραψε το 2-0 για τους πράσινους με το τελικό 107-105.
ICE IN HIS VEINS, NHD FOR THE WIN! 🥶@NIGEL_HAYES wins it for @Paobcgr at the buzzer in Game 2! #MotorolaMagicMoment @Moto | @Paobcgr https://t.co/4I3LFBtD0y pic.twitter.com/cybkJdJZlM— EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026