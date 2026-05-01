Αταμάν: «Αποφασίσαμε να δώσουμε το τελευταίο σουτ στον Χέις Ντέιβις - Πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά το νέο break του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια τόνισε πως αποφάσισαν να δώσουν το τελευταίο σουτ στον Χέις-Ντέιβις, σημειώνοντας πως οι «πράσινοι» θέλουν μια ακόμα νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν βρήκαμε σουτ στην κανονική διάρκεια, το βρήκαμε στην παράταση. Καταφέραμε να το βάλουμε και έχουμε την σειρά στο 2-0. Ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ήταν δύσκολο ματς. Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Ναν, στο τέλος της παράτασης αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Χέις-Ντέιβις να κρίνει το ματς και αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Έβαλε το σουτ και κερδίσαμε».