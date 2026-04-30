Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε και στο Game2 την Ζάλγκιρις (86-74), έκανε το 2-0 με άνεση και είναι μια ανάσα από την πρόκριση στο F4 της Αθήνας.

Χωρίς να «ιδρώσει» έκανε το 2-0 η Φενέρ απέναντι στην Ζάλγκιρις στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, καθώς πήρε την νίκη με 86-74 και πλέον έχει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για το Final4. Η ομάδα του Σάρας ήταν καλύτερη σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, δεν άφησε τους Λιθουανούς να μπουν ποτέ στο παιχνίδι, και έφτασε στην πολυπόθητη νίκη.

Πρωταγωνιστές για τους Τούρκους ήταν οι Νικολό Μέλι (17π. 4ρ.) και Ουέιντ Μπόλντγουιν (11π. 7σ.), ενώ για την Ζάλγκιρις ξεχώρισαν οι Μόουζες Ράιτ (16π. 3ρ.) και Αζουόλας Τουμπέλις (16π. 3ρ.).

Οι δυο ομάδες θα τα «ξαναπούν» την ερχόμενη Τετάρτη (05/05, 20:00) για το Game3 της σειράς, στην «Zalgirio Arena».

Με Μέλι, Μπιμπέροβιτς και άμυνα «γρανίτη», η Φενέρ προηγείται στο ημίχρονο

Το σκορ στο παιχνίδι άνοιξε ο Ράιτ μετά από ασίστ του Φρανσίκσο (0-2) όμως η Φενέρ με γρήγορο 4-0, έκανε το 4-2 (2’). Μετά από όμορφη πάσα του Χόρτον-Τάκερ στον Μπιμπέροβιτς ο οποίος την έκανε ασίστ με εύστοχο τρίποντο, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο +5 (9-4) στο πέμπτο λεπτό. Οι Τούρκοι βρήκαν την πρώτη διψήφια διαφορά τους (17-4) μετά από τρίποντα των Μπιμπέροβιτς και Μπόλντγουιν (7’). Η ομάδα του Σάρας λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ο Μπόλντγουιν με νέο τρίποντο έκανε το 26-12, πριν μειώσει σε 26-14 ο Γκος.

Η Ζάλγκιρις είχε σε «τρελή» βραδιά τον Ράιτ με 11 από τους 17 πόντους της ομάδας του, σε αντίθεση με την Φενέρ που είχε πλουραλισμό στην επίθεση, και έτσι κρατούσε με ευκολία την διψήφια διαφορά στο 13’ (31-17). Οι Τούρκοι με δύο συνεχόμενα καλάθια του Μέλι, εκτοξεύτηκε στο 18 (35-17) στο 15’, και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη από νωρίς. Οι Λιθουανοί για πρώτη φορά στο παιχνίδι έκαναν ένα μικρό σερί 4-0 μειώνοντας σε 37-23 στο 27’, με προσωπικά καλάθια του Τουμπέλις. Η Φενέρ απάντησε με δικό της 5-0, και έστειλε το σκορ στο +19 (42-23), και ο Μπιμπέροβιτς με δίποντο έκανε το 51-31 στο 20’.

«Έσβησε τις μηχανές» στο τέλος η Φενέρ, μείωσε η Ζάλγκιρις, έκαναν το 2-0 οι Τούρκοι

Με δύο εύστοχες βολές του Μέλι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Φενέρ πήρε κεφάλι +20 (53-33) ξανά, όμως η Ζάλγκιρις με γρήγορο 4-0 μείωσε σε 53-37 με τον Φρανσίσκο (22’). Ο ρυθμός ήταν πιο χαμηλός στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ήλεγχαν πλήρως τον ρυθμό και στο 25’, ήταν μπροστά με 57-40. Ο Μπόλντγουιν με τρίποντο έδωσε ξανά προβάδισμα 20 πόντων στην ομάδα του (60-40), με τον Ουλάνοβας να απαντά άμεσα για το 60-43. Σε αυτό το μοτίβο των συνεχόμενων τριπόντων, ο Ντε Κολό με 2/2 έστειλε την τουρκική ομάδα στο +23 (66-43), στο 30’.

Η Ζάλγκιρις ξεκίνησε με 3-0 σερί την τέταρτη περίοδο και μείωσε σε 66-50, ομως ο Ντε Κολό με ένα ακόμη τρίποντο, έκανε το 69-50. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα με τρίποντο του Φρανσίσκο πλησίασαν στο -15 (75-60) στο 35’, ενώ λίγο αργότερα, ο Γάλλος μείωσε σε 75-62, αναγκάζοντας τον Σάρας να καλέσει τάιμ άουτ. Η Φενέρ απάντησε με 5-0, ξέφυγε ξανά στο +18 (80-62) και «κλείδωσε» τη νίκη, τρία λεπτά πριν από το τέλος. Η ομάδα του Ματσιούλις μείωσε στους 9 (83-74) με βολές του Ράιτ, όμως ήταν πια αργά, καθώς το ρολόι έδειχνε 53". Κερασάκι στην τούρτα, το τρίποντο του Ντε Κολό που έγραψε το 2-0.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 51-33, 66-47, 86-74

