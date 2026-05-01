Και στους 68; Κέντρικ! Και στους 107; Νάιτζελ! Και στο F4; Επτάστερος!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί ο Ζαν Μοντέρο καλύτερα είναι να μασάει παρά να μιλάει!

Η Βαλένθια έπαιξε το πιο θεαματικό μπάσκετ στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος, τερμάτισε 7ος και δικαίως τον πέρασαν "πριονοκορδέλα" άπαντες: ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, οι οπαδοί, ο Τύπος, όλοι.

Όμως όταν η μπάλα ζυγίζει τόνους, όταν ξεκινούν τα πολύ πολύ σοβαρά, τότε εμφανίζεται ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ Παναθηναϊκός. Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του έδωσαν ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ μέσα σε 48 ώρες στην Ισπανία. Αυτό που όλοι αποκαλούσαμε από την αρχή της σεζόν "το πιο ακριβό και πιο ποιοτικό ρόστερ της Ευρώπης"... καθυστέρησε λίγους μήνες να εμφανιστεί, όμως τελικά στα τέλη του Απρίλη έδωσε τις πιο ηχηρές απαντήσεις!

Πριν από την έναρξη των play offs ο Ζαν Μοντέρο έκανε μια δήλωση, με ανεκτίμητη αξία για όσα ακολούθησαν: "Μπορούμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό όχι 5, αλλά 7 και 8 φορές" είπε ο ταλαντούχος γκαρντ της Βαλένθια, βασιζόμενος στο εύκολο 2-0 της ομάδας του επί του τριφυλλιού στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας.

Είναι η επιτομή της ρήσης "Καλύτερα να μασάς (Μοντέρο) παρά να μιλάς"! Την ατάκα του νεαρού υπερασπίστηκε και ο Κι αμέσως μετά το πρώτο ματς και το 0-1 του Παναθηναϊκού: "Ναι, όπως τα είπε. Η αυτοπεποίθησή μας είναι στα ύψη".

Στο βίντεο που θα τους δείξει ο Μαρτίνες θα πρέπει να εστιάσει ώστε να δουν ο Μοντέρο, ο Κι και οι άλλοι παίκτες της Βαλένθια (αυτής της εξαιρετικής ομάδας), τα αστέρια που φεγγοβολούν στη φανέλα του Παναθηναϊκού: Είναι 7! Τόσα όσα θα έπρεπε οι Ισπανοί να σεβαστούν κάθε φορά που άνοιγαν το στόμα τους!

Πόσους τρόπους είχε ο Αταμάν και οι παίκτες του να τσακίσουν τους γηπεδούχους; Οπως αποδείχθηκε, άπειρους.

Θέλετε άμυνα; Με αλλαγές και μπασκετικό "ξύλο"; Πάρτε το 67-68 με τον τελευταίο πόντο του Κέντρικ Ναν και "να σέβεστε"!

Θέλετε επίθεση; Με 16 τρίποντα, με σούπερ επίθεση; Πάρτε το 105-107 με buzzer beater του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και "να σέβεστε"!

Σε κάθε συνθήκη, με κάθε τρόπο, με άμυνα, με επίθεση, με "ξύλο", με μπασκετάρα, με "ό,τι θέλουν τα παιδιά", ο Παναθηναϊκός απάντησε σε μία (ακόμη) κορυφαία πρόκληση της ιστορίας του. Πήγε στα παιχνίδια με τη Βαλένθια όχι μόνο με μειονέκτημα έδρας αλλά με την πλάτη στον τοίχο. Και έφυγε από την Ισπανία καβαλάρης στο άλογο με ένα εντυπωσιακό 0-2. Του αρκεί μια νίκη στο ΟΑΚΑ για να προκριθεί στο F4 στο σπίτι του. Και, επιτρέψτε μου, πως αν συμβεί αυτό -όπως όλα δείχνουν-, ο Επτάστερος μετατρέπεται αυτόματα σε Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου!

Πριν από λίγους μήνες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος "λόκαρε" τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Η Χάποελ είχε σχεδόν αγκαλιάσει τον Αμερικανό, όμως μέσα σε ένα βράδυ ο DPG ανέτρεψε τα δεδομένα και με ένα... καράβι εκατομμύρια τον έντυσε στα πράσινα.

Ο Χέις Ντέιβις ΣΦΡΑΓΙΣΕ τον πρώτο τίτλο της σεζόν και ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Χέις Ντέιβις με ΜΥΘΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ διέλυσε τη Βαλένθια και με το τελευταίο υπέροχο δίποντο ΣΦΡΑΓΙΣΕ το 0-2 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια και τον έφερε με το ένα πόδι στο F4.

Μαζί του και κάποιοι άλλοι κύριοι, μεγάλοι πρωταγωνιστές. Ο Σορτς και ο Λεσόρ στο πρώτο ματς, ο τρομερός Όσμαν (ασύλληπτο το τρίποντο με ταμπλό στην κανονική διάρκεια), ο Ρογκαβόπουλος, ο Χουάντσο, ο Ναν στο δεύτερο.

Συνολικά Η ΟΜΑΔΑ! Αυτό που είχε λείψει στον Παναθηναϊκό σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, κατέθεσε την κλάση και τα αστέρια της στα play offs. Μια ΟΜΑΔΑ την οποία κατηύθυνε ο Εργκίν Αταμάν -του αξίζουν όλα τα εύσημα- και ηγήθηκαν οι αστέρες της στο παρκέ. Μια ΟΜΑΔΑ που έπαιζε ένας για όλους και όλοι για έναν. Στην άμυνα σα μια γροθιά, στην επίθεση σαν ένας σουτέρ.

Ο Παναθηναϊκός καθυστέρησε 7 μήνες να εμφανιστεί. Τώρα όμως όχι απλά εμφανίστηκε αλλά έκανε ΠΑΡΕΛΑΣΗ. Οπότε...