Βαλένθια: «Ελπίζουμε ότι η Euroleague θα τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο»

Η Βαλένθια μετά και την 2η ήττα της από τον Παναθηναϊκό εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Βαλένθια καταδικάζει τη συμπεριφορά του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ξεπέρασε κάθε όριο κατά τη διάρκεια του αγώνα πλησιάζοντας το τραπέζι της γραμματείας με απαράδεκτο τρόπο, προσπαθώντας να επηρεάσει και να επιπλήξει τους διαιτητές, όπως αποτυπώνεται στην αναφορά του αγώνα.

Επίσης, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και δημιούργησε αδικαιολόγητη ένταση, για τους λόγους αυτούς η αστυνομία εξέδωσε σε αυτόν και σε πολλά άλλα μέλη της αποστολής του πρόστιμο.

Ο Σύλλογος θα υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοργάνωση και ελπίζει ότι η Euroleague θα τιμωρήσει αυστηρά αυτό το είδος συμπεριφοράς, η οποία αμαυρώνει την καλή εικόνα του αθλήματός μας, ειδικά δεδομένου ότι είναι επαναλαμβανόμενος παραβάτης».