H αυταπάρνηση του Ρογκαβόπουλου: Έπαιξε ενώ ταλαιπωρήθηκε από πυρετό!

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έδειξε μεγάλη αυταπάρνηση για να αγωνιστεί στο Game 2 με την Βαλένθια στην «Roig Arena».

Ο φόργουορντ του Τρυφιλλιού από το βράδυ της Τετάρτης ταλαιπωρούνταν από πυρετό, ενώ δεν συμμετείχε στην πρωινή προπόνηση των «πράσινων», έχοντας δέκατα μέχρι το μεσημέρι.

Ο 24χρονος καλαθοσφαιριστής, ωστόσο αγωνίστηκε κανονικά στον δεύτερο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια και σε 15 λεπτά συμμετοχής, μέτρησε 8 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Ρογκαβόπουλος, μάλιστα σημείωσε δύο μεγάλα τρίποντα, με τον Έλληνα διεθνή να δείχνει πόσο πολύ ήθελε να αγωνιστεί στο Game 2 του Τριφυλλιού με τους Ισπανούς.