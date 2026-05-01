Το έκαναν... ΟΑΚΑ: Το πάρτι των οπαδών του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια (vid)

Αμέσως μετά την λήξη του Game 2 με την Βαλένθια που βρήκε τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 στη σειρά, οι οπαδοί των «πράσινων» έστησαν ένα μεγάλο πάρτι στην ισπανική πόλη.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μάλιστα ανάρτησε το video με τους πανηγυρισμούς των οπαδών του Τριφυλλιού, αναφέροντας: «Το κάνατε να μοιάζει σαν την Αθήνα! Σας ευχαριστούμε για την απίθανη υποστήριξή σας, την πίστη και την αγάπη σας».
#PAOFans, you made it feel like Athens! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 30, 2026
THANK YOU FOR YOUR INCREDIBLE SUPPORT, LOYALTY & LOVE 💚#paobcaktor #wethegreens #club1908 pic.twitter.com/bbtFxHQLZ9