Το έκαναν... ΟΑΚΑ: Το πάρτι των οπαδών του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια (vid)

Το Τριφύλλι είχε για ακόμη μια εκτός έδρας αναμέτρηση στην Euroleague την εκπληκτική υποστήριξη των οπαδών του.

Αμέσως μετά την λήξη του Game 2 με την Βαλένθια που βρήκε τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 στη σειρά, οι οπαδοί των «πράσινων» έστησαν ένα μεγάλο πάρτι στην ισπανική πόλη.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μάλιστα ανάρτησε το video με τους πανηγυρισμούς των οπαδών του Τριφυλλιού, αναφέροντας: «Το κάνατε να μοιάζει σαν την Αθήνα! Σας ευχαριστούμε για την απίθανη υποστήριξή σας, την πίστη και την αγάπη σας».