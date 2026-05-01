Μαρτίνεθ για Γιαννακόπουλο: «Είναι αισχρός - Η Euroleague πρέπει να λάβει δράση»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου εκφράστηκε με άσχημα λόγια για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον χαρακτήρισε αισχρό, ενώ τόνισε πως πρέπει η Euroleague να αναλάβει δράση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς στο τέλος στην παράταση. Η ποιότητα που έχουν, τα ατομικά plays… Έβαλαν απίστευα σουτ. Μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Νομίζω ήταν εξαιρετικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.

Πρέπει να συγχαρώ τον Παναθηναϊκό για τον τρόπο με τον οποίον έπαιξαν, για το πως εκτέλεσαν από το τρίποντο, για τον τρόπο που αμύνθηκαν. Ήταν ματς με υψηλό σκορ, αλλά πολύ δύσκολο. Και οι δύο ομάδες έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Μία από τις δύο ομάδες πρέπει να χάσει, και απόψε χάσαμε εμείς. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε στο τέλος του ματς ή στην παράταση, αλλά χάσαμε.

Παίξαμε καλά, βελτιώθηκαν τα πράγματα σε σχέση ,ε το πρώτο ματς, και από το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την απόδοσή μας, έβαλαν μερικά τρομερά σουτ όταν τελείωναν οι επιθέσεις τους».

Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Είναι περίπλοκη η κατάσταση στα play-offs, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε πως παίζουμε απέναντι σε μία σπουδαίο ομάδα με εμπειρία. Είναι ξεκάθαρο αυτό, σωστά; Αλλά ο πρόεδρός τους είναι αισχρός. Είναι αισχρός και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει σε φιγούρες που πάνε κόντρα στις αξίες του αθλήματος να δημιουργούν άσχημη ατμόσφαιρα. Ο τύπος πήγε στην γραμματεία, συμπαριφέρθηκε αισχρά και η Euroleague πρέπει να λάβει δράση».

Για την ένταση που υπάρχει: «Η ένταση δεν με ανησυχεί. Είναι νορμάλ, οι παίκτες… φουντώνουν και παίζουν σκληρά. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω και για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έπαιξαν σκληρά και με ποιότητα, όπως και οι παίκτες της Βαλένθια. Και οι δύο πλευρές έδωσαν συγχαρητήρια στην άλλη και πάλεψαν σκληρά».

Για τα όσα έγιναν στο τέλος του ματς: «Υπήρξε μία πρόκληση από έναν παίκτη, δεν το είδα εγώ. Και οι παίκτες που δεν ήταν στο παρκέ το είδαν. Δεν δίων σημασία. Θα ήταν καλύτερα αν δεν είχε γίνει, αλλά οι άνθρωποι εκτός του παρκέ βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Υπάρχει ένας άνθρωπος που συνέχεια προκαλεί και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους».