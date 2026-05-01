Γιαννακόπουλος: «Το σκορ είναι 2-0, ελπίζω να περάσουμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε δηλώσεις του μετά το 2-0 του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια στάθηκε στην εξαιρετική ατμόσφαιρα και στο γήπεδο της ισπανικής ομάδας και ευχήθηκε τα καλύτερα.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ δεν θέλησε να ασχοληθεί με τις αθλιότητες της Βαλένθια, που νωρίτερα εξέδωσε ανακοίνωση κατά του, την ίδια στιγμή που και ο προπονητής της ισπανικής ομάδας μίλησε με προσβλητικά λόγια στη συνέντευξη Τύπου, και στάθηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο Γιαννακόπουλος μάλιστα συνεχάρη τη Βαλένθια για το γήπεδο και την ατμόσφαιρα των φιλάθλων της, υπενθυμίζοντας πως στο ματς της κανονικής διάρκειας είχε χειροκροτήσει τον κόσμο της στη βαριά ήττα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Basketnews»:

«Η Βαλένθια είναι μια φανταστική ομάδα, φανταστικό γήπεδο, φανταστική ατμόσφαιρα, φανταστικοί θεατές. Ελπίζω τα καλύτερα στη Βαλένθια. Το σκορ είναι 0-2 τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια.

Κάθε παιχνίδι είναι μια ευκαιρία. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ελπίζω να περάσουμε, αλλά τα καλύτερα και στις δύο ομάδες».