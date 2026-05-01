ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με τον Χατσίδη - Νοκ άουτ από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό!

Νέος μεγάλος «πονοκέφαλος» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς στα... πιτς μπήκε και ο Δημήτρης Χατσίδης ενόψει Ολυμπιακού!

Η πρωινή προπόνηση της Παρασκευής περιελάμβανε μία ακόμα απουσία, καθώς ο Δημήτρης Χατσίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Πέμπτης, υποβλήθηκε σε μαγνητική και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο.

Ο νεαρός εξτρέμ ξεκίνησε θεραπείες και θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Κυριακής, βάζοντας έναν ακόμα «πονοκέφαλο» στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η Πρωτομαγιά στη Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ακολούθησε δουλειά στην τακτική και τα τελειώματα και στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Στο μέτωπο των υπόλοιπων τραυματιών, οι Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργος Γιακουμάκης , Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (02.05) στις 16:45.