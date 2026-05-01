Αήττητη για 14 ματς η Σεντ Τζόνστον, νίκη σωτηρίας αναζητά η Ρος Κάουντι

Η τελευταία αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ Σκωτίας φέρνει την πρωταθλήτρια Σεντ Τζόνστον να αγωνίζεται στην έδρα της χωρίς βαθμολογική ανησυχία και 7η στη βαθμολογία Έιρ. Σε άλλο ματς, η 5η Ρέιθ Ρόβερς υποδέχεται τη Ρος Κάουντι που χρειάζεται τη νίκη για να σωθεί.

Η Σεντ Τζόνστον έφυγε αήττητη (6 νίκες) και στις 9 τελευταίες παρουσίες της στο Έιρ.

Από δύο εκτός έδρας ήττες με 2-1 έρχεται η Έιρ, με αντιπάλους τις δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας, Ρος Κάουντι και Ερντριόνιανς. Στα 14 τελευταία παιχνίδια της έχει σημειώσει μόνο μία νίκη. Έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στην Τσάμπιονσιπ για 9η διαδοχική χρονιά, ενώ στην Πρέμιερ έχει να παίξει από το 1978. Η Σεντ Τζόνστον αντιθέτως επιστρέφει άμεσα στην ανώτατη κατηγορία, εκεί όπου αγωνιζόταν για 16 σερί περιόδους. Φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα της Τσάμπιονσιπ, παρουσιάζοντας την πιο παραγωγική επίθεση και την καλύτερη άμυνα της κατηγορίας. Είναι αήττητη εδώ και 14 ματς (8 νίκες), ενώ εκτός έδρας έχει να χάσει από τον Νοέμβρη, μετρώντας έκτοτε 6 νίκες και 4 ισοπαλίες. Με την Έιρ ήρθε ισόπαλη στον α’ γύρο, για να τη νικήσει με 4-2 και 3-1 στους δύο επόμενους. Η νίκη για τους πρωταθλητές σε συνδυασμό με το δεχτούν γκολ και πάλι από την Έιρ, προσφέρεται σε αξιόλογη απόδοση.

Δεν κατάφερε να μπει στην τετράδα για να διεκδικήσει την άνοδο μέσω των πλέι οφ η Ρέιθ Ρόβερς και θα αγωνιστεί έτσι και του χρόνου στην κατηγορία. Κατέκτησε, ωστόσο, το Τσάλεντζ Καπ, επικρατώντας με 4-1 της επίδοξης πρωταθλήτριας της Λιγκ 1, Ινβερνές. Τώρα έρχεται από δύο ήττες, από την 3η Άρμπροουθ και την πρωτοπόρο Σεντ Τζόνστον. Η Ρος Κάουντι αγωνιζόταν στην Πρέμιερ Λιγκ την προηγούμενη εξαετία, όμως πλέον απειλείται με δεύτερο διαδοχικό υποβιβασμό. Η χρονιά μπορεί να σωθεί, έστω και μέσω πλέι άουτ, αν νικήσει απόψε και παράλληλα ευνοηθεί από το αποτέλεσμα του αγώνα της 8ης Μόρτον με την 9η Ερντριόνιανς, η οποία προηγείται με έναν βαθμό της Ρος Κάουντι. Η ίδια έρχεται από δύο τρίποντα, επί των Έιρ (2-1) και Μόρτον (4-0). Απέναντι στη Ρέιθ έχει δύο νίκες φέτος, αμφότερες με 2-0, ενώ στην έδρα που αγωνίζεται απόψε έχασε τον Δεκέμβριο με 6-0. Αυτή είναι και η μοναδική της ήττα στα 7 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια.

Η Ρος Κάουντι πρέπει να νικήσει για να ελπίζει στην αποκόλληση από την τελευταία θέση, καθώς υστερεί και στη διαφορά τερμάτων με τις δύο ομάδες που βρίσκονται από πάνω της. Το έκανε τις δύο τελευταίες αγωνιστικές και θα μπορεί να το κάνει ξανά απέναντι σε μια αντίπαλο χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, την οποία έχει νικήσει δύο φορές φέτος.

