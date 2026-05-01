Μετά το 2-0 του Χέιζ-Ντέιβις, ο Γιαννακόπουλος «σκούπισε» τη Βαλένθια

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για μια φανταστική εβδομάδα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο οποίος έβαλε… ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες έχει η Βαλένθια και στις όποιες προθέσεις είχε η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Το έχουμε πάρα πολλές φορές, το τελευταίο διάστημα, στη Magic Euroleague, θα το αναφέρουμε και από αυτή εδώ τη γωνιά για μία ακόμα φορά. Όλη τη σεζόν, πολύ σωστά και δικαίως, ασκούσαμε πολύ έντονη κριτική (κάποιες φορές και σε υπερβολικό βαθμό) στον Εργκίν Αταμάν.

Για την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού, για τις “κακές” και ανέλπιστες ήττες της ομάδας, για την κακή πορεία στη Stoiximan GBL, αλλά και για την 7η θέση στης regular season της Euroleague.

Και ξαφνικά ο Παναθηναϊκός… αναστήθηκε. Το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια αδιανόητη αντεπίθεση, έχει κάνει ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό upgrade και από τη μία απέδειξε πόσο πολύ αδικήσει τον εαυτό του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, εντός και εκτός των τειχών.

Πλέον, όμως, αυτό μικρή σημασία έχει. Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του, έκανε το καθήκον του και με το παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός πήγε στην Ισπανία… τελειωμένος για πολλούς που αποθέωναν τη Βαλένθια και την έβλεπαν να βάζει πολύ δύσκολα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και εκείνος με δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις έκλεισε… σπίτια, στόματα και έδωσε απαντήσεις σε φίλους και εχθρούς.

Ο Παναθηναϊκός παίζοντας εντυπωσιακό αλλά και διαφορετικό μπάσκετ στα δύο ματς της Βαλένθια έκανε κάτι παραπάνω από το χρέος του. Δεν πήρε απλά με το… καλημέρα το πλεονέκτημα της έδρας στα χέρια του, αλλά κατάφερε ουσιαστικά να ρίξει… τίτλους τέλους στη σειρά πολύ πριν της ώρας τους. Οι παίκτες του Αταμάν με δυο break στις αποσκευές τους είναι και πάλι στην Αθήνα, είναι και πάλι στη βάση τους και σκέφτονται αποκλειστικά και μόνο το ματς της Τετάρτης με το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να… σκουπίσουν τους αντιπάλους τους και να πάρουν το εισιτήριο για το Final-4 που θα γίνει στην έδρα τους.

Η ψυχολογική πίεση που υπάρχει πλέον στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι τεράστια. Οι Ισπανοί είχαν… λυγίσει και μόνο στην ιδέα των playoffs από τον πρώτο αγώνα και όλα αυτά που έγιναν χθες έδειξα ότι δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις λόγω της απειρίας τους. Με αποκορύφωμα τις δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ ο οποίος στην πιο μεγάλη στιγμή της καριέρας του έδειξε ότι δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί την αποτυχία.

Που εδώ που τα λέμε δεν είναι καμία αποτυχία. Η Βαλένθια ήταν εξαιρετική, βρέθηκε στη δεύτερη θέση, απλά είχε την ατυχία να πέσει πάνω στον Παναθηναϊκό. Την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία 30ετία.

Και η ακόμα μεγαλύτερη ήττα για τη Βαλένθια ήρθε μετά τις δηλώσεις Μαρτίνεθ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που όλο αυτό το διάστημα ήταν στο πλευρό της ομάδας του σήκωσε το γάντι και το επέστρεψε στον προπονητή της Βαλένθια με τον καλύτερο τρόπο.

Ο κ. Γιαννακόπουλος έδωσε τη δική του απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, με το αφεντικό του “τριφυλλιού” να αποθεώνει τον κορυφαίο τεχνικό της φετινής σεζόν στη Λίγκα, για τη regular season και εν συνεχεία να τον… βάζει στη θέση του με τον καλύτερο τρόπο.

Ο Παναθηναϊκός περιμένει τη Βαλένθια την Τετάρτη το βράδυ στο Telekom Center Athens, το οποίο θα είναι κατάμεστο από 20.000 Παναθηναϊκός για να τις δείξει ποια είναι η πραγματική φιλοξενία και ταυτόχρονα να “τσεκάρει” το εισιτήριό του για το Final-4 που θα γίνει σπίτι του σε 21 ημέρες από σήμερα.

Και όσοι πιστοί ας… προσέλθουν!

ΥΓ1: Πραγματικά ντροπιαστικά τα όσα έγιναν χθες βράδυ στη Βαλένθια. ΟΚ, κανείς από τους Ισπανούς δεν περίμενε το 0-2 και ειδικά με τον τρόπο που ήρθε το χθεσινό. Αλλά το να βλέπεις τους παίκτες να κυνηγάνε τους πράσινους, τον Μαρτίνεθ να μιλάει κατ’ αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο και γενικά όλη την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί με αστυνομικούς και όλα τα παρελκόμενα δεν τιμά κανέναν στην ομάδα της Βαλένθια.

ΥΓ2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε και πέρασε στο ντούκου η διαιτησία. Είναι από τις τελευταίες φορές που περνάει στο ντούκου. Κρατήστε το αυτό.

ΥΓ3: Ο Ναν αποθέωσε τον Χείζ-Ντέιβις που έβαλε το νικητήριο καλάθι, ενώ ο ίδιος το έχασε στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Τί έγινε ρε μάγκες; Αυτοί οι δύο δεν είναι μαλωμένοι; Δεν είναι στα μαχαίρια; Σας τελείωσαν τα παραμύθια;

ΥΓ4: Υπόκλιση στον κόσμο του Παναθηναϊκού που για δύο ακόμα ματς έγραψε ιστορία εκτός συνόρων…