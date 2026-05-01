Επίσημα εποχή Τζένκινς στους Μπακς (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Τέιλορ Τζένκινς.

Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν για τους Μιλγουόκι Μπακς, ο οργανισμός αποφάσισε να μην συνεχίσει με τον Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο. Έτσι, τα «Ελάφια» βγήκαν στην αγορά για νέο προπονητή και κατέληξαν στον Τέιλορ Τζένκινς.

Η νέα εποχή στους Μπακς είναι επίσημη, με την ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον έμπειρο κόουτς.

Ο Τζένκινς τα τελευταία έξι χρόνια ήταν στους Μέμφις Γκρίζλις (2019-2025) με ρεκόρ 250-214, ενώ οδήγησε την ομάδα στα play-offs τέσσερις φορές και ισοφάρισε το ρεκόρ των περισσότερων νικών σε μία σεζόν (56).

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε περάσει ξανά από τα «Ελάφια», καθώς ήταν βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ τη σεζόν 2018-19.