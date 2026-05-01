Οριστικό: Ο Χάνσι Φλικ συνεχίζει στην Μπαρτσελόνα με νέο συμβόλαιο

Η Μπαρτσελόνα και ο Χάνσι Φλικ προχωρούν μαζί και τα επόμενα χρόνια, καθώς ο Γερμανός τεχνικός έχει αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης του συλλόγου, σύμφωνα με την Mundo Deportivo.

Αν και το υπάρχον συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, η νέα συμφωνία επεκτείνει τη συνεργασία έως το 2028, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, εφόσον το επιθυμούν και οι δύο πλευρές.

Η διοίκηση των «μπλαουγκράνα», με επικεφαλής τον Ζοάν Λαπόρτα, φέρεται να επιθυμούσε μεγαλύτερη διάρκεια, ωστόσο ο Φλικ προτίμησε μια πιο ευέλικτη συμφωνία. Απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» το deal, κάτι που αναμένεται να συμβεί σύντομα, με την άφιξη του ατζέντη του, Πίνι Ζάχαβι, στη Βαρκελώνη.

Μάλιστα, στο ίδιο ταξίδι αναμένεται να τεθεί επί τάπητος και το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Οι υπογραφές εκτιμάται πως θα πέσουν όταν η Μπαρτσελόνα εξασφαλίσει και μαθηματικά την κατάκτηση της La Liga, είτε άμεσα είτε μετά το επερχόμενο clasico.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Φλικ έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικό έργο, οδηγώντας την ομάδα σε τίτλους και διακρίσεις, ενώ έχει δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από τη Μασία και έχει αναβαθμίσει την εικόνα αρκετών παικτών του ρόστερ.

Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να βλέπει τη θητεία του στην Μπαρτσελόνα ως έναν από τους τελευταίους σταθμούς της καριέρας του, καθώς στο μέλλον σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.