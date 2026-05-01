Χωρίς κόσμο η ΑΕΛ Novibet στις Σέρρες

Την οργανωμένη μετακίνηση, καθώς και διάθεση εισιτηρίων σε φιλάθλους της ΑΕΛ Novibet, για το ματς με τον Πανσερραϊκό απαγορεύει με απόφασή της η ΓΓΑ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Μαΐου στις 17:30, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για την 6η αγωνιστική των play out.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων σε φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΑΕΛ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΑΕΛ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και ώρα 17:30, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

