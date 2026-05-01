Αυλαία με Λιντς-Μπέρνλι, τέσσερα ματς πριν από το τέλος

Το μπρα ντε φερ τίτλου στην Αγγλία συνεχίζεται με... αμείωτη ένταση, τέσσερις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν στην Premier League, με την πρωτοπόρο Άρσεναλ να βρίσκεται τρεις βαθμούς μπροστά από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής, οι «κανονιέρηδες» υποδέχονται στο τελευταίο -χρονικά- ματς του Σαββάτου (2/5, 19:30) τη «συμπολίτισσα» Φούλαμ στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» χωρίς τη δυνατότητα για rotation, καθώς αυτό το «μικρό» λονδρέζικο ντέρμπι έρχεται στο ενδιάμεσο των «μονομαχιών» της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Champions League.

Δεδομένου ότι η Σίτι βρίσκεται σε απόσταση... βολής, η Άρσεναλ δεν έχει περιθώρια για απώλειες κόντρα στους «κότατζερς». Έτσι, η νίκη, η οποία θα είναι η δεύτερη διαδοχική στο πρωτάθλημα, θα φέρει -έστω και προσωρινά- την Άρσεναλ στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, αυξάνοντας την πίεση για νίκη στους «σίτιζενς», ενώ θα δώσει ψυχολογική ώθηση στους «κανονιέρηδες» ενόψει της ρεβάνς με τους «ροχιμπλάνκος» στο Λονδίνο (5/5), όπου οι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις... διαφορές τους, μετά το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στην Ισπανία.

Από την πλευρά της, η Σίτι αντιμετωπίζει την Έβερτον στο «Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ», στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 35η αγωνιστική, και θέλει μόνο νίκη, η οποία θα είναι η τέταρτη σερί στο πρωτάθλημα, προκειμένου να διατηρήσει την επαφή με την Άρσεναλ. Πάντως, και οι «τόφις» θέλουν το «τρίποντο» για να επιστρέψουν στις επιτυχίες, καθώς δεν βρίσκονται μακριά από τις θέσεις που χαρίζουν ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».



Στο μεταξύ, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το "Northwest derby", όπως είναι επίσης γνωστή η «μονομαχία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ. Οι δύο ομάδες με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Αγγλία (σ.σ. έχουν από 20 έκαστη) τίθενται αντιμέτωπες στο «Ολντ Τράφορντ», με τους «κόκκινους διαβόλους» να θέλουν τη νίκη, εκτός από το γόητρο, και για να... «κλειδώσουν» την παρουσία τους στη league phase του Champions League της επόμενης σεζόν.

Οι «ρεντς» θα παλέψουν για το «διπλό», προκειμένου να κάνουν ακόμη ένα βήμα για το... σεντόνι της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπως και η Άστον Βίλα που φιλοξενεί την Τότεναμ, στο ενδιάμεσο των αγώνων της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τους «4» του Europa League.

Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Λιντς-Μπέρνλι 1/5

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 2/5

Νιούκαστλ-Μπράιτον 2/5

Γουλβς-Σάντερλαντ 2/5

Άρσεναλ-Φούλαμ 2/5

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3/5

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3/5

Άστον Βίλα-Τότεναμ 3/5

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/5

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)