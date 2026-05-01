Ινφαντίνο: «Φυσικά θα συμμετάσχει το Ιράν στο Μουντιάλ»

Ξεκάθαρος για την παρουσία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο εμφανίστηκε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το 76ο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά «υπογράμμισε» πώς το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στη Βόρεια Αμερική θα φέρει κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο με πνεύμα αρμονίας και σεβασμού, ενώ παράλληλα θα επαναλάβει τη δέσμευσή του για την εξάλειψη του ρατσισμού από το ποδόσφαιρο.

Το συνέδριο της FIFA, δεύτερο που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ το 1976, ξεκίνησε με μια ομιλία καλωσορίσματος από τον πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, και μια ομιλία από τον πρόεδρο της καναδικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Πίτερ Αουγκρούσο.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τόνισε τη μοναδική δύναμη του ποδοσφαίρου να χτίζει γέφυρες σε έναν διχασμένο κόσμο.

«Φυσικά, το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026 και, φυσικά, το Ιράν θα παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ο λόγος γι' αυτό είναι πολύ απλός, αγαπητοί φίλοι, είναι επειδή πρέπει να ενώσουμε, πρέπει να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Είναι δική μου ευθύνη, είναι δική μας ευθύνη. Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο. Η FIFA ενώνει τον κόσμο. Εσείς ενώνετε τον κόσμο. Εμείς ενώνουμε τον κόσμο. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι πρέπει να είμαστε θετικοί. Πρέπει να χαμογελάμε· πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που προσπαθούν να διχάσουν σε όλο τον κόσμο. Αν κανείς δεν προσπαθήσει να ενώσει, τι θα συμβεί στον κόσμο μας; Πρέπει να το κάνουμε».

Παγκόσμια στάση κατά του ρατσισμού

Συνοδευόμενος από μέλη της «επιτροπής φωνής των παικτών» και τους Θρύλους της FIFA, ο Τζιάνι Ινφαντίνο ανέβηκε στη σκηνή για να μεταδώσει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της «παγκόσμιας στάσης κατά του ρατσισμού, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα στο 74ο Συνέδριο της FIFA στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, τον Μάιο του 2024.

Έκτοτε η FIFA έχει προχωρήσει σε τροποποίηση του πειθαρχικού της κώδικα, ενώ η κίνηση

«Κανένας ρατσισμός» εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα τουρνουά της FIFA και πάνω από 12.000 άτομα και περισσότερες από 570 ομάδες έχουν προστατευτεί μέσω της υπηρεσίας προστασίας κοινωνικών δικτύων της FIFA.

«Δύο χρόνια αργότερα, ενώ οι προκλήσεις παραμένουν, μπορούμε να πούμε με σιγουριά το εξής: έχουμε σημειώσει πραγματική και ουσιαστική πρόοδο. Έχουμε μετατρέψει τη δέσμευση σε συγκεκριμένη δράση σε ολόκληρο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η κοινή μας αποστολή συνεχίζει να καθοδηγεί και να ενισχύει τις προσπάθειες παγκοσμίως», δήλωσε ο Πρόεδρος Ινφαντίνο.

Σχολιάζοντας τη σημασία της παγκόσμιας αντίστασης κατά του ρατσισμού, ο επίτιμος αρχηγός της επιτροπής, Ζορζ Ουεά, δήλωσε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος: «Αυτό το κίνημα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, βαθύτερα στις κοινότητες παγκοσμίως και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των φυλετικών διακρίσεων. Ο ρατσισμός είναι μια ασθένεια».

Επένδυση στο ποδόσφαιρο

Το συνέδριο της FIFA ενέκρινε επίσης την ετήσια έκθεση της FIFA για το 2025, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού κύκλου για την περίοδο 2027-2030, ο οποίος προβλέπει έσοδα ρεκόρ ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι ένα πρωτοφανές ποσό θα είναι διαθέσιμο για τη FIFA για επανεπένδυση στο ποδόσφαιρο, με τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA να δικαιούνται χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου που αντιπροσωπεύει οκταπλάσια αύξηση σε σύγκριση με τα προγράμματα που ίσχυαν πριν από το 2016.

«Επιτρέψτε μου να πω απλώς ότι, προφανώς, το πρόγραμμα (Forward) (της FIFA) έχει μεγάλο αντίκτυπο. Τα τελευταία δέκα χρόνια, έχουμε επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επενδύσουμε και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξήσουμε τα επενδυτικά μας προγράμματα. Και μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι αυτά τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύουμε στον επόμενο κύκλο για το Forward είναι απλώς το σημείο εκκίνησης, είναι απλώς το ελάχιστο από αυτό που κάνουμε και (τι) θέλουμε να κάνουμε και σίγουρα θα κάνουμε, επίσης, πολύ, πολύ περισσότερα», πρόσθεσε. «(Αυτά τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια) αντιστοιχούν σε οκτώ φορές περισσότερα από αυτά που έγιναν στο παρελθόν».

Δηλώσεις της παλαιστινιακής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και της ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας

Στο συνέδριο ακούστηκαν δηλώσεις της παλαιστινιακής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (PFA) και της ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (IFA), καθώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο απέτισε φόρο τιμής στα αθώα θύματα της βίας στην περιοχή και επέμεινε στη σημασία της χρήσης του ποδοσφαίρου για την οικοδόμηση γεφυρών.

«Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε κάτι: οι δύο ομοσπονδίες σας έχουν τα ίδια δικαιώματα. Το δικαίωμα να διοργανώνουν ποδόσφαιρο στις αντίστοιχες επικράτειές σας, το δικαίωμα να εκπροσωπούν τις χώρες σας στη διεθνή σκηνή και το δικαίωμα και το καθήκον να ενσταλάξετε στα παιδιά σας την αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον σεβασμό ο ένας για τον άλλον», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το 77ο Συνέδριο της FIFA

Ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή τον επόμενο χρόνο και επιβεβαιώθηκε ότι αυτή η εκλογική διαδικασία, το 77ο Συνέδριο της FIFA, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Πριν από αυτό, ένα έκτακτο συνέδριο της FIFA, που προορίζεται για τον ορισμό των διοργανωτών των εκδόσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών του 2031 και του 2035, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026.