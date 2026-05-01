Αποσύρεται από την αγωνιστική δράση ο Κέι Νισικόρι

Ο Κέι Νισικόρι ανακοίνωσε πως το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά της επαγγελματικής του καριέρας, βάζοντας τέλος σε μια πορεία που άλλαξε την ιστορία του ιαπωνικού τένις.

Σε ηλικία 36 ετών, ο πρώην Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης γνωστοποίησε μέσω social media ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν, θέλοντας να απολαύσει όσο περισσότερο μπορεί τις τελευταίες του στιγμές στα κορτ.

Στο μήνυμά του, ο Νισικόρι αναφέρθηκε στο παιδικό του όνειρο να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα πέτυχε στην καριέρα του.

Όπως σημείωσε, η παρουσία του στο ATP Tour και η είσοδός του στην παγκόσμια ελίτ αποτελούν επιτεύγματα που τον γεμίζουν υπερηφάνεια. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να συνεχίσει να αγωνίζεται, ωστόσο αισθάνεται πως έχει δώσει τα πάντα στο άθλημα και αποχωρεί με το κεφάλι ψηλά.

Τόνισε επίσης ότι σκοπεύει να παλέψει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του και να κρατήσει ξεχωριστές όλες τις στιγμές που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής του.

Ο Νισικόρι θεωρείται ο σημαντικότερος Ιάπωνας τενίστας της σύγχρονης εποχής, καθώς ήταν ο πρώτος αθλητής από την Ιαπωνία που κατάφερε να καθιερωθεί στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης, φτάνοντας μέχρι και το Νο4.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε 12 τίτλους ATP και ξεπέρασε τις 450 νίκες στο tour, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο παγκόσμιο τένις. Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιτυχίες του ξεχωρίζουν οι δύο τίτλοι που πανηγύρισε στο Τόκιο, το 2012 και το 2014.

Η κορυφαία χρονιά της πορείας του ήταν το 2014. Τότε έφτασε μέχρι τον τελικό του US Open, κατέκτησε τέσσερις τίτλους μέσα στη σεζόν και σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας του απέναντι στον Novak Djokovic στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στα ημιτελικά των ATP Finals, ενώ συνολικά αγωνίστηκε τέσσερις φορές στο τουρνουά που συγκεντρώνει τους κορυφαίους τενίστες κάθε σεζόν.