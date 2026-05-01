Ενδιαφέρον από Ιταλία για τον Τζέιντον Σάντσο

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εκτός από την Ντόρτμουντ ενδιαφέρον υπάρχει και από την Ιταλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sky Sports», ιταλική ομάδα έχει κάνει ήδη κρούση στον Τζέιντον Σάντσο για το ενδεχόμενο μεταξύ τους συνεργασίας και βρίσκεται σε επαφές με τους εκπροσώπους του.

Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει την ομάδα, ωστόσο το περασμένο καλοκαίρι η Γιουβέντους είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον 26χρονο μεσοεπιθετικό, χωρίς όμως να καταλήξει σε συμφωνία με την Γιουνάιτεντ.

Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει, αφού το συμβόλαιο του Σάντσο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και ο Άγγλος εξτρέμ, μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει.