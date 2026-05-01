Η Μπέρνλι απέλυσε τον Σκοτ Πάρκετ - Άνοιξε ο δρόμος για τον Τζέραρντ

Ο Σκοτ Πάρκερ απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία της Μπέρνλι, καθώς δεν μπόρεσε να την κρατήσει στην Premier League, ανοίγωντας τον δρόμο για τον Στίβεν Τζέραρντ.

Οι «κλάρετς» θα έχουν υπηρεσιακό κόουτς στα τελευταία τέσσερα ματς της τρέχουσας σεζόν, με τη διοίκηση να προσπαθεί να πείσει τον Τζέραρντ, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του 2025 από τη Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Ετιφάκ μετά από 18 μήνες, να καθήσει στον πάγκο της.

Οι Άγγλοι αναφέρουν πως η διοίκηση της Μπέρνλι πρότεινε στον 45χρονο κόουτς διετές συμβόλαιο συνεργασίας και 100 εκατ. λίρες για μεταγραφές, ώστε να κάνει πρωταθλητισμό την επόμενη σεζόν στην Championship και να την οδηγήσει ξανά πίσω στην Premier League το καλοκαίρι του 2027.

