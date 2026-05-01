Οι Νικς ισοπέδωσαν τους Χοκς με ιστορική διαφορά και έφυγαν για τα ημιτελικά της Ανατολής

Οι Νιου Γιορκ Νικς πραγματοποιώντας τρομακτική εμφάνιση στο Game 6, διέλυσαν τους Ατλάντα Χοκς με 140-89, για να προκριθούν στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας.

Οι Νεοϋορκέζοι, μάλιστα έγραψαν ιστορία αφού σημείωσαν την μεγαλύτερη διαφορά νίκη στην ιστορία των playoffs στο ΝΒΑ, ισοπεδώνοντας με κάθε τρόπο του Ατλάντα Χοκς.

Oι Νικς μπήκαν αφηνιασμένοι στο ματς και προηγήθηκαν με 15-40 στην λήξη της πρώτης περίοδο, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 47 πόντων (36-83), καταγράφοντας την μεγαλύτερη διαφορά σε ημίχρονο στην post season.

Στο δεύτερο μέρος οι Νεοϋορκέζοι δεν έριξαν καθόλου ρυθμό και «καθάρισαν» με χαρακτηριστική άνεση το ματς, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να... διασώζεται από το ναυάγιο των Χοκς με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

