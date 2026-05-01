Οι μαχητικοί Σίξερς έστειλαν τη σειρά με τους Σέλτικς σε Game 7!

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς για δεύτερο σερί do or die παιχνίδι έκαναν κατάθεση ψυχής, επικρατώντας των Μπόστον Σέλτικς με 106-93, για να στείλουν την σειρά σε έβδομο παιχνίδι!

Οι Σίξερς όντας με την πλάτη στον τοίχο, μπήκαν νωθρά στο ματς και επέτρεψαν στους Σέλτικς να προηγηθούν με 20-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 38-26 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +9 (58-49).

Στο δεύτερο μέρος, οι Σίξερς είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και με επί μέρους 24-14 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, εκτόξευσαν την διαφορά σε επίπεδα που δεν υπήρχε... επιστροφή για τους φιλοξενούμενους.

Έτσι, οι Σίξερς ισοφάρισαν σε 3-3 την σειρά και πλέον οι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους στο καθοριστικό Game 7 που θα διεξαχθεί στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς, με τους Νικς να περιμένουν στα ημιτελικά της Ανατολής.

Ο Tαϊρίς Μάξι με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέισον Τέιτουμ να ξεχωρίζει για τους Μπόστον Σέλτικς έχοντας 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

