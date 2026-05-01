Χέις-Ντέιβις: «Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ΟΑΚΑ… Είστε έτοιμοι;» (pic)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στο Game 2 με την Βαλένθια, ολοκληρώνοντας το ματς με 27 πόντους και το νικητήριο καλάθι, με τον Αμερικανό να στέλνει μήνυμα στους φίλους του Τριφυλλιού στα ελληνικά.
«Καλημέρα. Καλησπέρα. Καληνύχτα. ΟΑΚΑ… Είστε έτοιμοι;», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός φόργουορντ, που δείχνει την ανυπομονησία του για το Game 3 στο κατάμεστο γήπεδο του Τριφυλλιού.
Καλημέρα.— Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) April 30, 2026
