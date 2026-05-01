Αποθέωση για Αταμάν και παίκτες στο αεροδρόμιο (vid)

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες των «πρασίνων» στο αεροδρόμιο πριν την αναχώρηση τους για Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός φεύγει θριαμβευτής από την Ισπανία, με τους «πράσινους» να καταφέρνουν το απόλυτο: Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε δυo Break στην Roig Arena, πήρε κεφάλι στην σειρά με 2-0 και πλέον έρχεται ΟΑΚΑ για να τελειώσει την σειρά μπροστά στον κόσμο του.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που «πρασίνισαν» την Roig Arena αποθέωσαν τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του «τριφυλλιού» κατά την είσοδο τους στο αεροδρόμιο, πριν την αναχώρηση της «πράσινης» αποστολής για Αθήνα, με τον Χέις - Ντέιβις να ακούει ρυθμικά το όνομα του.