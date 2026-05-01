Ναν: «Όταν ο Χέις-Ντέιβις σούταρε σκέφτηκα τον Κόμπι, υπάρχει χώρος και για... γλυκό στο ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μετά το Game 2 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, αποκάλυψε τι σκέφτηκε όταν είδε τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να εκτελεί για το νικητήριο καλάθι του Τριφυλλιού.

Ο Κέντρικ Ναν σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι σκέφτηκε τον Κόμπι Μπράιαντ όταν είδε τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις να σουτάρει για το νικητήριο καλάθι στο Game 2 με την Βαλένθια, γνωρίζοντας ότι ο «Black Mamba» ήταν ο αγαπημένος παίκτης του Αμερικανού φόργουορντ.

«Ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Κόμπι και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σκεφτώ όταν είδα την μπάλα στον αέρα... Σκέφτομαι, Κόμπι και φυσικά ήταν. Συγχαρητήρια στον Νάιτζελ, έπαιξε ένα μεγάλο παιχνίδι απόψε», ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός γκαρντ.

«Είπαμε απόψε ότι αυτό είναι το κυρίως πιάτο, το πρώτο παιχνίδι ήταν το ορεκτικό και έχουμε ακόμη χώρο για γλυκό, η δουλειά δεν έχει τελειώσει», πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν για το Game 3 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ.