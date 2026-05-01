«Ο Χέις Ντέιβις είναι... ό,τι πληρώνεις παίρνεις - Περίεργη η φιλοξενία της Βαλένθια»

H Μagic Euroleague ανέλυσε το νέο Break του Παναθηναϊκού στην ματσάρα του Game 2, στάθηκε στον πρωταγωνιστή Χέις - Ντέιβις που αξίζει τα όσα έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Αμερικανό, ενώ αναφορά έγινε και στην περίεργη φιλοξενία των Ισπανών.

Ο Παναθηναϊκός φεύγει θριαμβευτής από την Ισπανία, με τους «πράσινους» να καταφέρνουν το απόλυτο: Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε δυo Break στην Roig Arena, πήρε κεφάλι στην σειρά με 2-0 και πλέον έρχεται ΟΑΚΑ για να τελειώσει την σειρά μπροστά στον κόσμο του.

Ο Χέις-Ντέιβις ήταν αυτός που έμελλε να κρίνει το ματς, με τον Αμερικανό άσο να είναι ακριβώς η περίπτωση του... ο'τι πληρώνεις παίρνεις. Παράλληλα αναφορά έγινε και στην περίεργη φιλοξενία της Βαλένθια και τα όσα διαδραματίστηκαν στο φινάλε του ματς.

